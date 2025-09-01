PSIHOLOZI SAVETUJU: Kako porodično obeležiti 1. septembar i treba li pomagati deci sa domaćim
DA li sa decom, školarcima, treba obeležavati početak nove školske godine i da li im treba pomagati oko izrade domaćih zadataka pitanja su koja muče mnoge roditelje. Ruski psiholozi na njih odgovaraju i otklanjaju sve nedoumice po ovim pitanjima.
Početak nove školske godine ispraćen je veoma pomešanim emocijama: prisutno je uzbuđenje zbog upoznavanja sa novim drugarima, postoji i doza straha zbog novih obaveza i odgovornosti, kao i mrvica nesigurnosti zbog promene sredine.
Na novi ritam navikavaju se ne samo deca, već i njihovi roditelji, koji se sada susreću (po prvi put, ili nakon letnjeg raspusta) sa ubrzanijim ritmom i novim izazovima. Kako učiniti početak septembra manje stresnim i kako detetu pomoći oko adaptacije i domaćih zadataka?
Obeležavanje 1. septembra u krugu porodice - dobra inicijativa ili ipak ne
Bilo da vaše dete (ili deca) kreće u 1. ili starije razrede, obeležavanje 1. septembra i početka nove školske godine u krugu porodice je izuzetno lepa tradicija, koju bi, po mišljenju ruskog kriznog psihologa Tatjane Pomrjasine, valjalo negovati.
"Ovo je praznik za decu i porodicu. Kreativnost je dobrodošla: možete ukrasiti dečiju sobu u duhu 1. septembra ili otići sa njim negde, makar i u šetnju, i stvoriti nove pozitivne uspomene koje će se vezivati za taj dan", sugeriše psiholog, a piše čeljabinski portal Pčela.
Kako pomoći detetu sa prevaziđe stres zbog neizvesnosti i novog okruženja
Važno je da roditelji prepoznaju osećanja deteta i da spram njih pruže detetu potrebnu podršku: mlađoj deci se može pomoći ohrabrivanjem da uspostave kontakt sa drugarima, upoznavanjem sa drugim roditeljima i predlaganjem neke zajedničke aktivnosti, piše Komsomoljska pravda.
Sa adolescentima je drugačije: fokus treba da bude na poverenju, otvorenosti za razgovor na različite teme i spremnosti da ih saslušate. Roditelji tinejdžera ne bi trebalo da daju netražene savete i kritikuju decu - ovo će ih odgurnuti, a adaptaciju učiniti još stresnijom i dužom.
Da li roditelji treba da pomažu deci oko izrade domaćih zadataka ili ipak ne
Ne postoji jedinstveno mišljenje psihologa na ovu temu, ali se svi slažu oko jednog: roditelji ne bi trebalo da idu iz krajnosti u krajnost i odbijati da deci pomognu ako negde "zapnu" ili, naprotiv, raditi sve domaće zadatke umesto njih, piše ruski portal Izvestija.
-Zadatak roditelja je da pomogne detetu da formira naviku rađenja domaćih: treba popričati sa njim o tome koje su njegov obeveze i usmeriti ga ka tome da bude odgovoran. To je važan korak ka samostalnosti, navodi rukovodilac odeljenja programa razvoja dece, Natalija Jevsejeva.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
OVO JE JEDINA ZEMLjA BEZ KOMARACA: Da li će zauvek ostati pošteđena tih krvopija
01. 09. 2025. u 23:00
TAJNA ASTRONAUTA: NASA dremka za bolju koncentraciju, ali i zdravlje srca
01. 09. 2025. u 22:00
NAUČNICI DOŠLI DO NOVIH OTKRIĆA: Šta je to o sindrom slomljenog srca
01. 09. 2025. u 00:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)