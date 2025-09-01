PSIHOLOZI SAVETUJU: Kako porodično obeležiti 1. septembar i treba li pomagati deci sa domaćim

DA li sa decom, školarcima, treba obeležavati početak nove školske godine i da li im treba pomagati oko izrade domaćih zadataka pitanja su koja muče mnoge roditelje. Ruski psiholozi na njih odgovaraju i otklanjaju sve nedoumice po ovim pitanjima.

Foto P. Milošević

Početak nove školske godine ispraćen je veoma pomešanim emocijama: prisutno je uzbuđenje zbog upoznavanja sa novim drugarima, postoji i doza straha zbog novih obaveza i odgovornosti, kao i mrvica nesigurnosti zbog promene sredine.

Na novi ritam navikavaju se ne samo deca, već i njihovi roditelji, koji se sada susreću (po prvi put, ili nakon letnjeg raspusta) sa ubrzanijim ritmom i novim izazovima. Kako učiniti početak septembra manje stresnim i kako detetu pomoći oko adaptacije i domaćih zadataka?

Obeležavanje 1. septembra u krugu porodice - dobra inicijativa ili ipak ne

Bilo da vaše dete (ili deca) kreće u 1. ili starije razrede, obeležavanje 1. septembra i početka nove školske godine u krugu porodice je izuzetno lepa tradicija, koju bi, po mišljenju ruskog kriznog psihologa Tatjane Pomrjasine, valjalo negovati.

"Ovo je praznik za decu i porodicu. Kreativnost je dobrodošla: možete ukrasiti dečiju sobu u duhu 1. septembra ili otići sa njim negde, makar i u šetnju, i stvoriti nove pozitivne uspomene koje će se vezivati za taj dan", sugeriše psiholog, a piše čeljabinski portal Pčela.

Kako pomoći detetu sa prevaziđe stres zbog neizvesnosti i novog okruženja

Važno je da roditelji prepoznaju osećanja deteta i da spram njih pruže detetu potrebnu podršku: mlađoj deci se može pomoći ohrabrivanjem da uspostave kontakt sa drugarima, upoznavanjem sa drugim roditeljima i predlaganjem neke zajedničke aktivnosti, piše Komsomoljska pravda.

Sa adolescentima je drugačije: fokus treba da bude na poverenju, otvorenosti za razgovor na različite teme i spremnosti da ih saslušate. Roditelji tinejdžera ne bi trebalo da daju netražene savete i kritikuju decu - ovo će ih odgurnuti, a adaptaciju učiniti još stresnijom i dužom.

Da li roditelji treba da pomažu deci oko izrade domaćih zadataka ili ipak ne

Ne postoji jedinstveno mišljenje psihologa na ovu temu, ali se svi slažu oko jednog: roditelji ne bi trebalo da idu iz krajnosti u krajnost i odbijati da deci pomognu ako negde "zapnu" ili, naprotiv, raditi sve domaće zadatke umesto njih, piše ruski portal Izvestija.

-Zadatak roditelja je da pomogne detetu da formira naviku rađenja domaćih: treba popričati sa njim o tome koje su njegov obeveze i usmeriti ga ka tome da bude odgovoran. To je važan korak ka samostalnosti, navodi rukovodilac odeljenja programa razvoja dece, Natalija Jevsejeva.

(rt.rs)

