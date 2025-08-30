Panorama

BIĆE VAM ODMAH ODUZETI: Ova tri predmeta ne smete nikako unositi u avion

30. 08. 2025. u 15:33

TSA dodala tri nova predmeta na listu zabranjenih u predatom prtljagu. Proverite pre puta šta ne smete da spakujete.

Foto: Shutterstock

Putovanje avionom zahteva određene pripreme i poštovanje pravila koja, ako se ne ispoštuju, mogu pokvariti planove, bilo da je reč o turizmu ili poslu. U tom kontekstu, američka Uprava za bezbednost u saobraćaju (TSA) upravo je dodala tri nova predmeta na listu zabranjenih u prtljagu koji se predaje na šalteru.

Iako svaka avio-kompanija ima svoja pravila kada je reč o prtljagu – od težine, dimenzija do toga šta se sme uneti u kabinu, a šta se predaje – TSA donosi šira, opšta pravila. Tako je ranije ukinuto pravilo o izuvanju cipela, ali i dalje važi ograničenje od 100 ml (3,4 unce) za tečnosti.

Tri nova zabranjena predmeta u prtljagu

Od sada, putnici koji koriste bežične aparate za kosu moraće da razmisle dvaput pre nego što ih spakuju u kofer, jer sadrže potencijalno opasne materijale poput gasnih patrona i butana. TSA ih je stavila na listu zabranjenih:

  • bežične prese ili uvijači za kosu sa gasnim patronama,
  • uvijači ili prese na butan,
  • patrone za dopunu gasa.

Važno je naglasiti da su ovi aparati dozvoljeni u ručnom prtljagu, ali samo ako imaju bezbednosnu zaštitu koja sprečava njihovo uključivanje. S druge strane, standardni aparati sa kablom (fenski, prese i uvijači) i dalje su dozvoljeni i u ručnom i u predatom prtljagu.

Neobični predmeti koji su ipak dozvoljeni u avionu

Pored zabrana, TSA navodi i listu nesvakidašnjih predmeta koje je moguće uneti u avion:

  • žive jastoge – uz uslov da budu u providnoj plastičnoj posudi otpornoj na curenje,
  • rogove i trofeje – ako mogu da stanu u gornju kutiju ili ispod sedišta,
  • štapiće Harija Potera i svetlosne mačeve iz „Ratova zvezda“ – dodaje se i šaljiva napomena: „Nažalost, još uvek ne postoji
  • tehnologija za pravi svetlosni mač, ali igračke možete poneti“,
  • kaubojske mamuze – mogu se nositi, ali moraju biti odvojene od čizama,
  • aparate za kafu i espreso mašine – preporuka je da budu pažljivo upakovane, najbolje u ručnom prtljagu,
  • šivaće mašine – uz preporuku da se prethodno proveri sa avio-kompanijom da li staju u kabinski prostor,
  • aparati za vafle – prolaze kroz TSA kontrolu i mogu se nositi i u ručnom i u predatom prtljagu.

