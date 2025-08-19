PSIHOLOG OBJASNIO: Evo zbog čega postajemo zavisni od kratkih video snimaka na društvenim mrežama

PREKOMERNA konzumacija kratkih video snimaka koji se plasiraju na društvenim mrežama izuzetno je štetna po naš nervni sistem, ali mnogi od nas im ne mogu odoleti.

Zbog čega dolazi do zavisnosti od ovakvog sadržaja objasnio je ruski klinički psiholog.

Društvene mreže preplavljene su kratkim video snimcima: spremanje za izlaske, priprema hrane, nega lica i tela, nega ljubimaca i slično. Ovakav sadržaj ima stotine miliona, ako ne i milijarde pregleda na Instagramu, TikToku i drugim platformama, a mnogi od nas ni ne shvataju koliko je gledanje ovakvih snimaka zapravo štetno po zdravlje. Ne shvatamo ni kada se "navučemo" na njih - to se samo desi.

"KRATKI VIDEO SNIMCI JAKO NADRAŽUJU NAŠ NERVNI SISTEM"

Beskonačan talas informacija kome smo izloženi putem društvenih mreža čini da se naš mozak iz časa u čas resetuje i praktično non-stop boravi u stanju maksimalne pripravnosti, kako mu ne bi nešto promaklo. Ovakvo stanje u kome se mozak nalazi vrlo je pogubno po naš nervni sistem, jer se prema kratkom sadržaju stvara gotovo isti stepen zavisnosti kao i prema alkoholu ili kockanju.

-Jarko svetlo ekrana i slike koje nam se stalno menjaju pred očima, a koje često i na nekim način nose i emotivni karakter, izuzetno intenzivno nadražuju nervni sistem i izazivaju nagle nalete uzbuđenja, koji nas na kraju krajeva iscrpljuju, posebno ako duže gledamo snimke, navodi ruski neuro i klinički psiholog Julija Denisova-Meljnikova za ruski portal Abzac.

KAKO SE ODVIĆI OD GLEDANjA KRATKIH VIDEO SNIMAKA

Borba sa ovom navikom često je poput borbe sa vetrenjačama, jer nam se kratki, zanimljivi i "zarazni" snimci lako uvuku pod kožu. I zato je pristup odvikavanju od višečasovnog skrolovanja društvenim mrežama kompleksan: "Najpre bi trebalo eliminisati korišćenje društvenih mreža ujutru ili uveče - najgore je kada čovek leži u krevetu i lista društvene mreže", navodi psiholog.

-Ako ni to nema efekta, a koristi se neka određena aplikacija za gledanje sadržaja, preporuka bi bila da se ona obriše sa uređaja, a da se komunikacija sa prijateljima i članovima porodice ograniči na one koje ne plasiraju kratke video snimke, navela je stručnjak, još jednom naglašavajući da je zavisnost od kratkih snimaka jednako opasna, kao i zavisnost od alkohola ili igara na sreću.

