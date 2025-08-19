Panorama

PSIHOLOG OBJASNIO: Evo zbog čega postajemo zavisni od kratkih video snimaka na društvenim mrežama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 20:22

PREKOMERNA konzumacija kratkih video snimaka koji se plasiraju na društvenim mrežama izuzetno je štetna po naš nervni sistem, ali mnogi od nas im ne mogu odoleti.

ПСИХОЛОГ ОБЈАСНИО: Ево због чега постајемо зависни од кратких видео снимака на друштвеним мрежама

Foto Shutterstock

Zbog čega dolazi do zavisnosti od ovakvog sadržaja objasnio je ruski klinički psiholog.

Društvene mreže preplavljene su kratkim video snimcima: spremanje za izlaske, priprema hrane, nega lica i tela, nega ljubimaca i slično. Ovakav sadržaj ima stotine miliona, ako ne i milijarde pregleda na Instagramu, TikToku i drugim platformama, a mnogi od nas ni ne shvataju koliko je gledanje ovakvih snimaka zapravo štetno po zdravlje. Ne shvatamo ni kada se "navučemo" na njih - to se samo desi.

"KRATKI VIDEO SNIMCI JAKO NADRAŽUJU NAŠ NERVNI SISTEM"

Beskonačan talas informacija kome smo izloženi putem društvenih mreža čini da se naš mozak iz časa u čas resetuje i praktično non-stop boravi u stanju maksimalne pripravnosti, kako mu ne bi nešto promaklo. Ovakvo stanje u kome se mozak nalazi vrlo je pogubno po naš nervni sistem, jer se prema kratkom sadržaju stvara gotovo isti stepen zavisnosti kao i prema alkoholu ili kockanju.

-Jarko svetlo ekrana i slike koje nam se stalno menjaju pred očima, a koje često i na nekim način nose i emotivni karakter, izuzetno intenzivno nadražuju nervni sistem i izazivaju nagle nalete uzbuđenja, koji nas na kraju krajeva iscrpljuju, posebno ako duže gledamo snimke, navodi ruski neuro i klinički psiholog Julija Denisova-Meljnikova za ruski portal Abzac.

 

KAKO SE ODVIĆI OD GLEDANjA KRATKIH VIDEO SNIMAKA

Borba sa ovom navikom često je poput borbe sa vetrenjačama, jer nam se kratki, zanimljivi i "zarazni" snimci lako uvuku pod kožu. I zato je pristup odvikavanju od višečasovnog skrolovanja društvenim mrežama kompleksan: "Najpre bi trebalo eliminisati korišćenje društvenih mreža ujutru ili uveče - najgore je kada čovek leži u krevetu i lista društvene mreže", navodi psiholog.

-Ako ni to nema efekta, a koristi se neka određena aplikacija za gledanje sadržaja, preporuka bi bila da se ona obriše sa uređaja, a da se komunikacija sa prijateljima i članovima porodice ograniči na one koje ne plasiraju kratke video snimke, navela je stručnjak, još jednom naglašavajući da je zavisnost od kratkih snimaka jednako opasna, kao i zavisnost od alkohola ili igara na sreću.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!