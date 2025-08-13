TRZAVICE U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za četvrtak 14. avgust: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona
MESEC, simbol emocija i raspoloženja, u 15.23 napušta vatrenog, impulsivnog Ovna i ulazi u ležernog, pitomog, Bika, znak ljubavi i novca, u kome se oseća dobro, što će uticati na opštu atmosferu i raspoloženje.
Međutim, čim uđe u Bika, Mesec obrazuje i napet aspekt s Plutonom, planetom dominacije, moći, strasti i novca, na drugom stepenu (posao, novac, nekretnine, ljubav) nepredvidive Vodolije, što upozorava na probleme sa finansijama. Ovo će najviše osetiti aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije.
Mesec je simbol porodice i žena, pa će kvadrat s Plutonom doneti trzavice u partnerskim i porodičnim odnosima. Žene mogu da insistiraju na dominaciji, ili da budu pod pritiskom dominantnih partnera. Pošto se radi o fiksnim znacima, može doći do svađa, rasprava, ljubomornih scena, jer ni jedna, ni druga strana neće želeti da popusti.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
