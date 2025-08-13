Panorama

TRZAVICE U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za četvrtak 14. avgust: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 08. 2025. u 19:00

MESEC, simbol emocija i raspoloženja, u 15.23 napušta vatrenog, impulsivnog Ovna i ulazi u ležernog, pitomog, Bika, znak ljubavi i novca, u kome se oseća dobro, što će uticati na opštu atmosferu i raspoloženje.

ТРЗАВИЦЕ У ПАРТНЕРСКИМ И ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА Астро савет за четвртак 14. август: Ево на која 4 знака највише утиче квадрат Месеца и Плутона

Foto: Shutterstock

Međutim, čim uđe u Bika, Mesec obrazuje i napet aspekt s Plutonom, planetom dominacije, moći, strasti i novca, na drugom stepenu (posao, novac, nekretnine, ljubav) nepredvidive Vodolije, što upozorava na probleme sa finansijama. Ovo će najviše osetiti aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije.

Mesec je simbol porodice i žena, pa će kvadrat s Plutonom doneti trzavice u partnerskim i porodičnim odnosima. Žene mogu da insistiraju na dominaciji, ili da budu pod pritiskom dominantnih partnera. Pošto se radi o fiksnim znacima, može doći do svađa, rasprava, ljubomornih scena, jer ni jedna, ni druga strana neće želeti da popusti.

