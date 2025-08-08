DOKAZ DA JE BILO VODE NA MARSU? NASA otkrila koralnu formaciju na Crvenoj planeti staru više milijardi godina
ROVER NASE Kjuriositi je napravio crno-belo snimke kamena na površini Marsa koji izuzetno liči na komad korala, prenosi portal Lajvsajans.
Ovaj neobični predmet je zapravo mali, svetao, kamen, koji je erodirao usled delovanja vetra, koji je rover pronašao unutar kratera Gale na Crvenoj planeti 24. jula, ali je neverovatno sličan stvorenjima koja grade grebene u okeanima na Zemlji.
Crno-bela fotografija, snimljena daljinskom mikroskopskom teleskopskom kamerom visoke rezolucije montiranom na roveru, koju je objavila NASA 4. avgusta prikazuje kamen veličine oko 2,5 centimetra sa složenim granama.
Kjuriositi je pronašao mnogo ovakvog kamenja, koji su nastali delovanjem drevne vode i vetra, napisali su predstavnici NASA u saopštenju.
Kamenje u obliku korala na Marsu počelo je da se formira pre više milijardi godina, kada je Crvena planeta još imala vodu, navodi se u saopštenju.
Baš kao i voda na Zemlji, ta voda je bila puna rastvorenih minerala.
Oni su prodirali kroz male pukotine u marsovskim stenama, postepeno taložeći minerale i formirajući čvrste "žilice" unutar kamenja.
Te "žilice" čine neobične grane objekta u obliku korala koje se mogu videti na slici.
(Tanjug)
