STRUČNJACI SAVETUJU KAKO DA PREBOLIMO RASKID: Kad označite kraj ne vraćajte se na staro (FOTO)

Bez izuzetka, raskidi teško padaju partnerima, čak iako je do njih došlo uz saosećanje obe strane. Mogu da vas uzdrmaju do temelja, naruše vam samopouzdanje i dovedu u pitanje vašu veru u ljubav. Kada raskinete vezu, uz oplakivanje izgubljene ljubavi borite se i sa, tada posebno izraženim, bolom zbog odbačenosti.

Foto Shutterstock

Ukoliko ste vi inicirali prekid, često se u tugu uvlači i osećaj krivice. Čak i u najprijateljskijim rastancima, raskid ipak označava kraj, a u kulturi koja naglašava „zauvek“ kao cilj veze logično je da ga doživljavamo kao neuspeh. U stvarnosti, prekid ljubavnog odnosa često je potresni uvod u novi i bolji život, koji nas može dovesti i do veze sa nekim mnogo kompatibilnijim nego što je bio bivši partner. Međutim, u nekoliko prvih nedelja s pravom očekujte da ćete se osećati neutešno. Da bi taj period bio što kraći i da biste što pre počeli da se osećate bolje i krenete dalje, poslušajte neke od stručnih saveta.

Dozvolite sebi vreme za tugovanje. Bez obzira na okolnosti zbog kojih je došlo do razlaza, vaša osećanja su merodavna i kada ih „obrađujete“ unutar sebe već ste krenuli na novo putovanje.

- Gubite veliki deo svog života kada raskinete sa nekim, jer on je prijatelj, ljubavnik, poverljiva osoba, a možda i ukućanin - kaže Čarli Lester, američki stručnjak za ljubavne odnose i dodaje: - Bivši partner je bio deo vašeg života izvesno vreme i neophodno je da odtugujete zbog tog gubitka, gotovo istim intenzitetom kao što biste za pokojnikom.

Istog mišljenja je i njegova sunarodnica Tes Brajam, terapeut i lajfkouč, koja objašnjava da je potpuno u redu osećati se tužno jednog dana, ljuto sledećeg, poricati stvarnost sutradan i onda ponovo tugovati.

BEZ PRIJATELjSTVA, MOLIM

Nemojte odmah ostati prijatelji, nego razmislite i o brisanju broja telefona vašeg nekadašnjeg dragana. Možda ste rekli jedno drugom da ćete ostati drugovi, kao što to mnogi rade, ali dr Geri V. Levandovski Džunior, profesor psihologije sa Univerziteta u Nju Džersiju, tvrdi da to, iako čini „tranziciju“ manje naglom, može biti veoma težak zadatak.

- Do prijateljstva nakon raskida može doći s vremenom, ali "vreme" je ključna reč ovde. Vrlo mali broj bivših odmah pređe u drugarski odnos (i ako mislite da ste to učinili, pogledajte šta će se desiti kada jedno od vas počne da izlazi sa nekim novim) – kaže Levandovski i ističe da ostajanje u prijateljstvu sa bivšim zapravo donosi više depresije, ljubomore i teškoća u pronalaženju novog romantičnog partnera. - Ako je raskid podstakao vaš partner, izbrišite njegov broj sa svog telefona, kako ne biste došli u iskušenje da ga kontaktirate. Tako ćete sprečiti sebe da ga pozovete u pijanom stanju i šaljete mu nepromišljene poruke kad ste trezni.

Zaštitite svoje srce od društvenih mreža. Bilo da na društevnim mrežama skrolujete kroz stare zajedničke fotografije koje vas sećaju na srećna vremena, ili da malo-malo idete na profil vašeg bivšeg partnera da biste proverili šta radi, tako samo „trujete“ svoje slomljeno srce.

- Iako vam to zadovoljava trenutnu radoznalost vezanu za sledeći korak vašeg bivšeg, najbolje je da se ne osvrćete unazad. Pokušaj da otkrijete da li je on srećan na slici koju je objavio sa ručka samo će vas naterati da se osećate još lošije – kaže Brajamova, a njen kolega Lester poručuje da bi, bez obzira na to šta vam vaš ranjeni ego poručuje, možda bilo dobro da prestanete da pratite nekadašnju ljubav na društvenim mrežama. Blokirajte ga, u ime vašeg mentalnog zdravlja, ili bar „pauzirajte“ na jedan mesec, kao i njegove najbliže prijatelje i porodicu. Prema istraživanju, osobe koje su „uhodile“ profile svojih bivših teže su se nosile sa raskidom. Mučila su ih osećanja izgubljene ljubavi, uznemirenosti, negativnosti, kontinuirana seksualna želja i manjak ličnog rasta.

NEMOJTE SVRAĆATI

Nemojte da ga kontaktirate osim ako je to apsolutno neophodno. Udaljenost je teška, ali ključna za preboljevanje. Menjanje logistike i pronalaženje načina za zajedničko starateljstvo nad ljubimcima je jedno, a samopozivanje da svratite jer vam baš treba „onaj“ duks je potpuno druga stvar. Nemojte svraćati! To neće pomoći vašem procesu isceljenja i što se brže prilagodite životu bez bivšeg, to je bolje za vas, objašnjava Lester.

Ne vraćajte mu se. Koliko god vas želja za ponovnim raspaljivanjem starog žara dovodila u iskušenje, nemojte to raditi. U trenucima slabosti i usamljenosti ta ideja će vam izgledati privlačnija nego što zaista jeste, jer vas vraća na osećaj poznatog i prijatnog. Umesto toga preuzmite odgovornost za tok svog isceljenja i setite se da biste s vremenom najverovatnije ponovo naišli na iste prepreke i probleme koji su vas razdvojili. Fokusirajte se na sebe i preusmerite energiju na bolje stvari ili nove hobije.

Stavite misli i osećanja na papir. Pisanje je aktivnost koja vam može pomoći da lakše osvestite i prihvatite svoja osećanja nakon raskida. Prema istraživanju, samo 20 minuta pisanja dnevno, tri dana zaredom, tokom kojih ćete se fokusirati na najdublje misli i pozitivna osećanja vezana za bivši odnos, dovešće do naglog porasta pozitivnih emocija kod vas, uključujući zadovoljstvo, snagu, zahvalnost, olakšanje i mudrost. Pesimizam može dovesti do toga da se osećaji besa, tuge ili ogorčenosti gomilaju u vama, gušeći vas iznutra. Egzistencijalni psihoterapeut Sara Kuburić objašnjava kako potpuno odbacivanje veze koja nam je nekada bila toliko značajna, ne uvažava naš trud, ljubav ili načine na koje je ta osoba obogatila naše živote.

Prepoznavanje dobrog i pripisivanje odgovarajućeg značenja toj vezi može biti lekovito. Važno je da budete u stanju da date „priznanje“ vezi da biste krenuli napred i videli sve dobro što iz nje može proizaći – objašnjava Kuburićeva.

Isplanirajte više druženja sa prijateljima. Zakažite večeru sa najboljim drugom, izlazak sa drugaricama, šetnju sa „ekipom“. Samo, vodite računa o tome da se striktno držite prijatelja pored kojih se osećate kao najbolja verzija sebe, svi ostali ne dolaze u obzir, bar ne na neko vreme. Vaše srce je sada kao ranjeni ptić i neophodna mu je nega i udovoljavanje.

OSLONITE SE NA BOLNO ISKUSTVO

Oslonite se na novostečeno bolno iskustvo, umesto da ga gurate pod tepih. Kada se suoče sa teškim osećanjima mnogi ljudi odluče da ih „zatrpaju“ pod tepih pre nego da ih „prigrle“, prihvate i prožive.

- To je pogrešno jer svako „blokiranje“ osećanja čini da se osećate gore na duže staze. Kada ih „prigrlite“ moći ćete da krenete napred bez neprijatnog iščekivanja da se kad-tad ponovo pojave - poručuje dr Levandovski.

Rekonstruišite svoju budućnost bez bivše ljubavi. Tokom veze neizbežno je da razgovarate o svojim nadanjima, snovima i planirate zajedničku budućnost. Prema Kuburićevoj, to je jedan od razloga zbog kog se često osećamo zaglavljeno i izgubljeno nakon raskida.

- Budućnost koju smo nekada zamišljali više ne možemo da imamo. Ako ne pristupimo na pravi način tome možemo pasti u zamku dodavanja neproporcionalne vrednosti našem bivšem partneru, što će nam dodatno otežati nastavak života – objašnjava Kuburićeva uz predlog šta bi trebalo da uradimo: - Promenite budućnost koju zamišljate za sebe. Što ste više u stanju da se radujete i prihvatite tu novu viziju bez bivšeg partnera, to ste bliže osećanju „izlečenja“.

Ponovo upoznajte sebe. Kao što dr Levandovski opisuje, raskidi ne moraju da vas ostave slomljenima, važno je da se ponovo upoznate sa delovima sebe koje ste možda zanemarili tokom veze da biste se setili ko ste zapravo vi kada ste odvojeni od tog odnosa. Profesor psihologije kaže da bi trebalo da se zapitate koje vaše aktivnosti je bivša veza možda blokirala, a zatim da ponovo otkrijete taj deo vas. Učesnici njegovog istraživanja koji su učestvovali u aktivnostima ponovnog otkrivanja sebe imali su mnogo veće koristi od toga i generalno su se osećali pozitivnije od onih koji su se bavili novim ili rutinskim aktivnostima.

ANTRFILE

Aktivnosti za brži oporavak

Koliko odmah probajte nešto od sledećih aktivnosti koje će vam pomoći u bržem preboljevanju raskida: začitajte se u dobru knjigu, kod kuće ili u parku, uz šolju omiljenog napitka. Započnite novu vrstu rekreacije, jer vežbanje pomaže vašem telu da dobije dozu endorfina i serotonina koji će vam podići raspoloženje. Uz to, nemoguće je proplakati ceo čas zumbe ili aerobika. Putujte i istražujte nova mesta. Nije vam potrebno mnogo novca, za početak promenite put kojim idete do kuće ili posetite restoran u kom niste bili sa (još neprežaljenim) partnerom. Istražite delove grada u kojima niste bili, otiđite na onaj izlet na koji nikada niste pošli, a želeli ste. I, konačno, kada budete spremni, oprostite. Oprostite sebi ali i partneru greške koje ste pravili u vašoj vezi. Otpuštanje nagomilane gorčine olakšaće vam pronalaženje mira i željenog prijateljstva sa nekadašnjim partnerom, ako oboje to želite, a, što je još važnije, pomoći će vam da napredujete.