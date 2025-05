SATURN JE U OVNU POSLE 29 GODINA Horoskop "Novosti": Samo najistrajniji će snove pretvoriti u stvarnost

SATURN, planeta discipline, odgovornosti, istrajnosti, čekanja, mudrosti, ambicije, ugleda, karijere, autoriteta, starijih osoba, ali i ograničenja i prepreka, posle 29 godina, 25. maja, ulazi u vatrenog Ovna, znak svog pada, otvarajući novu, značajnu etapu u životima svih znakova.

Foto: Shutterstock

Tako će se Saturn, čiji je uticaj naglašen u Jarcu, Vodoliji i Vagi, pridružiti Neptunu, planeti mašte, ideala ali i obmana i prevara, koji je 30. marta, nakon 163 godine, ušao u Ovna u gde ostaje do 2039.

Ove dve planete oprečnog dejstva, 25. maja, naći će se jedna do druge u prvom znaku Zodijaka. Neptun, planeta intuicije, vizija i duhovnosti i Saturn, simbol prošlosti, zrelosti i ograničenja, u pionirskom, borbenom znaku Ovna, najavljuju period u kome ćete svoje snove moći da pretočite u stvarnost. Pod uslovom da budete disciplinovani, istrajni i odgovorni.

Vatreni, energični Ovan, simbol je inicijative, akcije, hrabrosti i impulsivnih reakcija. Usmeren na sebe, uvek ide napred i uvek je spreman za nove izazove. Ovan hoće sve "sad i odmah", dok Saturn radi polako, natenane i sve proverava. Dok Saturn ceni disciplinu, Neptun leti nebu pod oblake. Jer Neptun je zanos, a Saturn general, strateški planer koji testira našu izdržljivost i strpljenje kroz izazove i suočavanje sa realnošću.

S obzirom na to da je Saturn simbol poslovnih rezultata ali i restrikcije, može doći do zatvaranja firmi, naročito fabrika. Primena veštačke inteligencije u procesu rada svakako će uticati i na smanjenje broja zaposlenih.

Ulazak Saturna u Ovna, najviše će uticati na Ovnove, Vage, Rakove, Jarčeve, Lavove, Strelce, Blizance i Vodolije. Pošto Saturn upravlja karijerom Ovnova, oni mogu da očekuju probleme na poslu i s kolegama, kao i promenu društvenog statusa. Kod osoba s podznakom ili Mesecom, Merkurom, Venerom, Marsom ili Jupiterom na početku Ovna, moguće su i zdravstvene tegobe.

Vage očekuje test izdržljivosti u partnerskim odnosima, jer Saturn ulazi u njihovu sedmu kuću, donoseći im obnovu stare, regeneraciju aktuelne veze ili suočavanje s problemima u braku ili partnerskom odnosu. Budući da je Saturn u horoskopu Vaga u znaku svog pada, to znači da njihov partner, ma kako snažan utisak ostavljao, ipak neće imati dovoljno snage da se usprotivi Vaginim krajnje realnim zahtevima i željama po pitanju njihovog odnosa. A to će malo potrajati, jer se Saturn zadržava oko dve i po godine u Ovnu. Prvo će njegov uticaj osetiti septembarske Vage (oko osam meseci), a zatim i Vage druge i treće dekade, takođe po otprilike osam meseci.

Kod Strelaca i Lavova, Saturn podstiče istrajnost i volju, dok Rakove i Jarčeve očekuju odlaganja poslova, zahlađenja odnosa s ljubavnim partnerom i zdravstvene tegobe. Račice i žene Vage će više privlačiti stariji muškarci. Saturn će Blizancima pomoći da realizuju svoje planove i učvrste značajna prijateljstva, a Vodolijama da otkriju nove načine sticanja znanja i uvećanja prihoda preko privatnog biznisa, pisanja, medija, kraćih putovanja.

U periodu od 25. maja do 1. septembra, formiraće se konjunkcija Neptuna i Saturna u Ovnu, koja upozorava na podložnost depresiji, infekcijama (oči, uši, zubi, i to kutnjaci gornje vilice), glavoboljama, arteriosklerozi moždanih arterija, kao i problemima sa koštano-zglobnim i bubrezima. Saturn će već 1. septembra, napustiti znak Ovna, kako bi se retrogradnim hodom vratio u Ribe gde će ostati do 14. februara, kada konačno ulazi u Ovna preko koga će prelaziti do 13. aprila 2028. godine.

REZERVISAN I AMBICIOZAN

TRANZIT Saturna preko znaka Ovna naredne tri godine, najviše će osetiti generacije rođene u periodima od 25. aprila 1937. do 20. marta 1940, od 3. marta 1967. do 29. aprila 1969. i od 7. aprila 1996. do 15. avgusta 1998. godine.

Ako imate Saturn u Ovnu u natalnom horoskopu, ozbiljni ste, mladoliki, rezervisani, nepoverljivi, ambiciozni, imate naglašen osećaj odgovornosti. Zanimanje oca ili starije muške figure u vašoj porodici često može da ima veze s vojskom, policijom, pravosuđem ili nemačkim jezičkim područjem. Napeti aspekti Saturna u ličnom horoskopu, podstiču sklonost depresivnom raspoloženju, sebičnost, škrtost, komplekse, despotizam.