ĐACI VOZE TRAKTOR I UČE GRČKI: Spoj modernog i tradicije u OŠ "Mića Stojković" u Umčarima

OVDE đaci sade voće i povrće, okopavaju ga i pleve, voze traktor, kose travu, beru prinose sa imanja... Takođe, uče grčki jezik, idu u muzičku školu, učestvuju u međunarodnim projektima, igraju igrice, uče se digitalnoj pismenosti...

privatna arhiva

Ovaj spoj tradicionalnog i modernog školskog života odvija se u Osnovnoj školi "Mića Stojković" u Umčarima, koja je uvrštena među šest najboljih obrazovnih ustanova u Srbiji. Udaljena četrdesetak kilometara od prestonice, deci pruža više mogućnosti nego mnoge škole u centru Beograda.

Uprava škole najponosnija je na školsko imanje od 25 ari, koje je sređeno tako da bi im pozavideli i najbolji domaćini u Srbiji.

Direktor škole Vladimir Bokić iz Beograda u Umčare je došao pre 10 godina. Priča nam da je najpre proučio istoriju škole dugu čak 162 godine i zaključio da škola ima ogroman potencijal koji treba iskoristiti.

Duga tradicija u rukometu MEĐU bezbrojnim aktivnostima u školi "Mića Stojković" i sport ima svoje mesto. - Ovo je škola sa dugom tradicijom u rukometu - davne, 1974. rukometašice naše škole osvojile su prvo mesto u Srbiji, ali se taj uspeh ponavljao i 2018. i 2021. godine - ističe direktor škole Vladimir Bokić.

- Kada sam došao, shvatio sam na "prvu loptu" da bi trebalo srediti školsko dvorište koje ima potencijal da bude lep, veliki park - priča nam Bokić. - Ne očekujući ništa specijalno, jedne od prvih lepih prolećnih subota, sada već davne 2016. godine, zakazao sam radnu akciju za uređenje dvorišta. Odziv i entuzijazam bili su ogromni. Oduševila me je činjenica da ta deca znaju da rade, svi su došli sa odgovarajućim alatkama, a neki od njih čak i traktorom. Naši đaci žive u seoskim domaćinstvima koja imaju opremu, i oni znaju šta je od alata i mašina potrebno za radove. Akcija je uspehom premašila sva očekivanja. Naše školsko dvorište je naprosto blesnulo.

Tako su taj traktor i alatke kojima su đaci tako vešto, veselo i lako baratali, bili zametak ideje koja će ovu školu svrstati među najbolje u Srbiji. Ovde je nekada postojala Učenička zadruga koja je 1982. godine proglašena najboljom u tadašnjoj Jugoslaviji, a kao nagradu za to u emisiji Znanje - imanje dobila - traktor.

- Osim lepih sećanja i uspomena na ta vremena, školi je ostao plac od 25 ari u Pudarcima gde inače imamo izdvojeno odeljenje - priča dorektor Bokić. - To je već bila dobra polazna osnova, rešili smo da oživimo imanje. Najpre smo ga ogradili, konsultovali se sa iskusnim poljoprivrednicima, pa kupili sve neophodne alatke, opremu za plastenik, pumpu i sve za navodnjavanje.

Nabavili su i seme i sadnice, pa su učenici, nastavnici, pomoćno školsko osoblje, ali i roditelji đaka otpočeli setvu. I tako iz godine u godinu. Uspeh je bivao sve veći, kao i prinosi sa imanja... Deo tih proizvoda potroši se u školskoj kuhinji, a deo se uskladišti u velike zamrzivače.

privatna arhiva Osnovci obrađuju školsko imanje u školi u Umčarima

Planovi se i dalje nižu, a među njima je i taj da se dobrostojeća zgrada stare škole u Donjem Kraju, pretvori u školski turistički objekat. On bi se mogao specijalizovati za organizaciju nastave u prirodi za učenike iz grada, koji bi u ovom prelepom gročanskom kraju imali šta da vide i nauče.

- Pre svega bi se mogli upoznati sa radom na poljoprivrednom dobru učeničke zadruge - poručuje Bokić. - To bi na svoj način pokrenulo i turističku ponudu ovog kraja, sa sve popularnijim seoskim turizmom, za koju su mnogi đački roditelji, ali i naši učenici, zainteresovani.

Đaci se ovde ne bave samo poljoprivredom, oni imaju i razne druge vannastavne aktivnosti.

- To su aktivnosti koje se osmišljavaju unutar škole i prezentuju se učenicima i roditeljima - pojašljava Bokić. - Tako naša škola nudi podršku u učenju, ali i kuvanje, gimnastiku, folklor, bioskop u školi, časove grčkog jezika, digitalne pismenosti i mnoge druge aktivnosti, koje naši kreativni, vredni i radni nastavnici osmisle.

U školi je tako bio organizovan i "prespavanjac" za učenike sedmog i osmog razreda u Noći nauke, gde su oni imali brojne aktivnosti koje su sami osmislili, a pomogli su i njihovi nastavnici. Škola je članica UNESKO kluba i u njoj se realizuju sekcije vezane za ovu organizaciju.

privatna arhiva Mališani spretno barataju poljoprivrednim alatkama

- Jedna od tradicija naše ustanove je da učenici osmog razreda, za 8. mart zamenjuju uloge sa svim zaposlenima i tada se u školi oseća i vidi koliko naši učenici nas zaista poštuju, cene i vole - ponosno ističe direktor Bokić.

Škola je opremljena modernom tehnologijom, sve učionice imaju televizor, projektor, internet, računar... Ali, ono na šta je direktor posebno ponosan jeste saznanje da mnoga deca koja se obrazuju u umčarskoj osnovnoj špkoli svoju budućnost ne vide nigde drugde nego upravo u ovom nadaleko čuvenom gročanskom voćarsko-povrtarskom kraju.