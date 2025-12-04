Politika

VUČIĆ I HARČENKO: Razmotrili smo zajedničke projekte, posebno iz oblasti energetike

В. Н.

04. 12. 2025. u 10:36

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom razmotreni zajednički projekti koji su od strateškog značaja za našu zemlju i dodao da su razgovarali i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.

ВУЧИЋ И ХАРЧЕНКО: Размотрили смо заједничке пројекте, посебно из области енергетике

Foto Instagram/buducnostsrbijeav

"Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.

Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika. 

