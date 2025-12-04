VUČIĆ I HARČENKO: Razmotrili smo zajedničke projekte, posebno iz oblasti energetike
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom razmotreni zajednički projekti koji su od strateškog značaja za našu zemlju i dodao da su razgovarali i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.
"Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.
Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika.
