VUČIĆ I HARČENKO: Razmotrili smo zajedničke projekte, posebno iz oblasti energetike

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom razmotreni zajednički projekti koji su od strateškog značaja za našu zemlju i dodao da su razgovarali i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.

"Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.

Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika.