Stipendije za studije u Rusiji - Ministarstvo prosvete i Ruski dom raspisali konkurs
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u saradnji sa Ruskim centrom za nauku i kulturu „Ruski dom“ u Beogradu, obaveštava zainteresovane da je Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije i Rossotrudničestvo, raspisalo konkurs za prijem državljana Srbije na studije u akademskoj 2026/2027.godini.
U pitanju su stipendije za osnovne, master i doktorske studije, kao i za dodatno stručno obrazovanje.
Rok za prijavu je 15. januar 2026.godine
