Obrazovanje

Stipendije za studije u Rusiji - Ministarstvo prosvete i Ruski dom raspisali konkurs

Ljiljana Begenišić

08. 10. 2025. u 15:21

Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u saradnji sa Ruskim centrom za nauku i kulturu „Ruski dom“ u Beogradu, obaveštava zainteresovane da je Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije i Rossotrudničestvo, raspisalo konkurs za prijem državljana Srbije na studije u akademskoj 2026/2027.godini.

Стипендије за студије у Русији - Министарство просвете и Руски дом расписали конкурс

Foto: Shutterstock

U pitanju su stipendije za osnovne, master i doktorske studije, kao i za dodatno stručno obrazovanje.

Rok za prijavu je 15. januar 2026.godine

