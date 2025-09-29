POVEĆAN BROJ SRPSKIH NAUČNIKA NA STANFORDOVOJ LISTI: I naši istraživači među dva odsto najboljih na svetu

Predsednik Fonda za nauku prof.dr Nenad Filipović izjavio je danas da se veći broj srpskih naučnika našao među dva odsto najistkanutijih naučnika sveta na godišnjoj listi američkog univerziteta Stanford nego prethodnih godina što predstavlja veliki uspeh za državu i nauku u Srbiji.

Foto: pixabay

Filipović je za Tanjug rekao da na ovoj listi, koja obuhvata oko dva odsto najuticajnijih istraživača globalno, postoje dve liste, jedna za godišnji učinak, a druga za doživotni, odnosno karijeni.

Kako je objasnio, naučnici se na toj listi rangiraju na osnovu nekoliko kriterijuma, pre svega broju radova, kvaliteta radova, broja publikacija na konferencijama, predavanja, poglavlja u monografijama, generalnom kvalitetu samih radova, knjiga i svega onoga što čini izdavaštvo naučnika bilo gde u svetu.

Komentarišući to što je on nakon četiri godine tokom kojih je bio među tih dva odsto najboljih, sada ušao na karijernu listu, Filipović je rekao da je ulazak na karijernu listu pre svega priznanje za njega lično, ali i za ceo tim mladih ljudi koji rade sa njim.

Siguran sam da će i ti mladi ljudi vrlo brzo ući na tu listu, što govori i o kvalitetu njih samih, ali i tima kao celine, dodao je on.

Na pitanje kako su blokade uticale na naučno istraživački rad i atmosferu u akademskoj zajednici, Filipović je ocenio da nisu puno i da nauka nije zaostajala u odnosu na prethodne periode s obzirom na to da u Fondu za nauku ima 718 prijava za ideje, koji je najveći program za istraživanja u Srbiji.

Na pitanje da li bi nadležne institucije trebalo da pozovu na odgovornost sve koji zloupotrebljavaju univerzitetski prostor u lične, ideološke ili političke svrhe ukoliko akademska godina ne počne na vreme, Filipović je ocenio da će akademska godina početi na vreme.

Kada je reč o Univerzitetu u Kragujevcu rekao je da se sve vraća u normalu nakon što je okončana blokada Rektorata i istakao da na tom univerzitetu ni jedan fakultet više nije u blokadi.