TAKMIČENJE U DANSKOJ: Kancelarija za dualno obrazovanje predvodi naše srednjoškolce

Branka Borisavljević

08. 09. 2025. u 11:25

NAŠI đaci učestvovaće na najvećem evropskom takmičenju u stručnom obrazovanju i izvrsnosti u veštinama „EuroSkills“, koje se održava od 9. do 13. septembra u Danskoj. Na ovom prestižnom događaju takmičiće se najbolji mladi talenti iz 33 evropske zemlje u 38 različitih kategorija.

Foto: Kancelarija ѕa dualno obrazovanje

 Pobednici prvog nacionalnog takmičenja „SerbianSkills 2025“, održanog u aprilu u Nišu, takmičiće se sa vršnjacima i budućim kolegama iz oblasti mehatronike, web razvoja i hotelske recepcije. Tim mladih iz Srbije predvodiće naši eksperti uz podršku Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija. 

- Ovo međunarodno takmičenje pružiće mladim talentima priliku da pokažu svoje umeće, steknu profesionalna iskustva i inspirišu naredne generacije da grade karijeru kroz primenu znanja i veština koristeći najsavremeniju tehnologiju -  istakla je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, prof. dr Gabrijela Grujić. - Pomerajući granice svojih postignuća, mladi uče kako da razmišljaju izvan ustaljenih okvira i razvijaju kreativna i inovativna rešenja. Razvojem ovih kompetencija, koje su ključne ne samo za profesionalni, već i za lični razvoj svakog pojedinca, pomažemo mladima da postanu lideri u svojim oblastima i izgradimo zajednicu eksperata koji će oblikovati budućnost svojih profesija.

 Srbija je u junu 2024. postala 33. punopravna članica organizacije „WorldSkills Europe“, koja okuplja zemlje koje promovišu sistem stručnog obrazovanja i obuke (VET). Nosilac članstva u ovoj organizaciji je Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i imenovala je zvaničnog delegata. „EuroSkills“  se održava na svake dve godine i okuplja stotine mladih ljudi do 25 godina starosti iz 33 zemlje članice.

Za svoje učešće na najvećem evropskom događaju izvrsnosti u veštinama, svi šampioni  takmičenja  mogu dobiti Europass sertifikat o mobilnosti što će podržati razvoj njihovih budućih karijera.

