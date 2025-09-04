TRI MEDAALJE ZA INFORMATIČARE: Uspeh nađih đaka Evropskoj juniorskoj olimpijadi
NAŠI đaci osvoji su tri bronzane medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja je održana je od 29. avgusta do 4. septembra u Bugarskoj.
Medalje su osvojili Irina Stanišić, iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić, učenik Osnovna škola „Starina Novak” u Beogradu i Lazar Nikić, iz Šabačke gimnazije.
U timu je bio i Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović” u Kruševcu.
Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola „Andra Savčić”, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.
Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju, organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva informisanja i telekomunikacija.
- Kontinuirane pripreme održavale su se od novembra 2024. godine. Naš tim je radio na usavršavanju algoritamskih veština. Takođe, u sklopu priprema, ove godine je tim učestvovao na nekim od najprestižnijih takmičenja u Evropi – infO(1)cup u Ploeštiju (Rumunija) i IATI u Šumenu -kažu Društvu matematičara Srbije. - Na ovim takmičenjima su naši učenici osvojili pet srebrnih i dve bronzane medalje. Deo priprema za ovo takmičenje održan je u periodu na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama.
Reč je o najprestižnijem informatičkom takmičenju za učenike osnovnih škola, koje je 96 takmičara iz 24 evropske zemlje.
