TRI MEDAALJE ZA INFORMATIČARE: Uspeh nađih đaka Evropskoj juniorskoj olimpijadi

Branka Borisavljević

04. 09. 2025. u 14:23

NAŠI đaci osvoji su tri bronzane medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja je održana je od 29. avgusta do 4. septembra u Bugarskoj.

Foto: Društvo matematičara Srbije

 Medalje su osvojili Irina Stanišić, iz Prve kragujevačke gimnazije,  Mihajlo Janičić, učenik Osnovna škola „Starina Novak” u Beogradu i Lazar Nikić, iz Šabačke gimnazije.

U timu je bio i Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović” u Kruševcu.

Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola „Andra Savčić”, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju, organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Foto: Društvo matematičara Srbije

- Kontinuirane pripreme održavale su se od novembra 2024. godine. Naš tim je radio na usavršavanju algoritamskih veština. Takođe, u sklopu priprema, ove godine je tim učestvovao na nekim od najprestižnijih takmičenja u Evropi – infO(1)cup u Ploeštiju (Rumunija) i IATI u Šumenu -kažu Društvu matematičara Srbije. -  Na ovim takmičenjima su naši učenici osvojili pet srebrnih i dve bronzane medalje. Deo priprema za ovo takmičenje održan je u periodu  na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama. 

Reč je o najprestižnijem informatičkom takmičenju za učenike osnovnih škola, koje je 96 takmičara iz 24 evropske zemlje.

