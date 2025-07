ZA PROJEKTE 796.000 EVRA: Fon za nauku u programu saradnje srpske nauke sa dijasporom

U okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom – Podrška za istraživačke posete naučnika iz dijaspore, Fond za nauku će u narednih 12 meseci finansirati 45 projekata na kojima će učestvovati 256 istraživača iz 115 naučnoistraživačkih organizacija.

Foto: Fond za nauku

Projekti se realizuju u saradnji sa 47 naučno istraživačkih organizacija iz Evrope i sveta, među kojima su tri eminentna univerziteta koji su u prošloj godini na Šangajskog listi rangirani u prvih 40 univerziteta: Imperial College London (Ujedinjeno Kraljevstvo), University Health Network/University of Toronto (Kanada) i Moray House School of Education and Sport, University of Edinburgh (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Tokom sastanka, rukovodioci projekata su predstavili teme i ciljeve svojih istraživanja. Kroz ovaj program istraživači imaju priliku da započnu ili nastave saradnju sa kolegama iz dijaspore i da rade na objavljivanju zajedničkih radova i patenata, transferu tehnologija, pripremi predloga zajedničkih projekata za konkurisanje kod inostranih fondova i privlačenju investicija u naučnoistraživačke organizacije u Srbiji kroz saradnju između dijaspore i naučnika iz Srbije.

Ukupan budžet odobrenih projekata na programu DIJASPORA – Istraživačke posete iznosi 796.042,25 evra.

Budžet za program je obezbeđen sredstvima Svetske banke kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Projekat SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke.

U prostorijama Fonda za nauku održan je sastanak sa rukovodiocima i članovima 45 projektnih timova. Vršilac dužnosti direktora Fonda za nauku prof. dr Nenad Filipović, je u uvodnim obraćanjima istakao da je važno nastaviti uspešnu saradnju između naučnika iz Srbije i naučnika iz dijaspore u realizaciji istraživanja iz različitih oblasti nauke.