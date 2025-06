GEOGRAFIJA NAMUČILA MATURANTE: Testom iz trećeg predmeta završeno polaganje male mature

Tako, đaci koji su polagali test iz geografije kažu da je bio teži nego što su očekivali, pa navode pitanja na koja većina nije znala odgovor: da li je tačno ili netačno da na klimu pustinje Namib utiče hladna Benguelska struja, zatim da li je tačno da je istočnoafrički rov najsušniji deo Afrike... bilo je pitanja o merdijanima, eklpitici, u koje slivove se ulivaju pojedine srpske reke...

Posebno ih je zabrinulo što su u većini pitanja bile tabele u kojima se tražilo da zaokruže šta je tačno a šta netačno, s tim što su pravila takva da, ako zaokruže jedan netačan odgovor, ne priznaje im se ni ono što su uradili tačno pa ostaju bez poena.

Kada je reč o testu iz bilogije, kako nam je rekla Hana D. iz OŠ "Bora Stanković", pitanj anisu bila teška, izuzev jedno ili dva.

- Bilo je lakše nego što sam očekivala - kaže nam ova učenica. - Svakome je nešto drugo bilo teško, zadovoljna sama kako sam uradila.

Đake koji su polagali istoriju, takođe, su namučila dva, tri pitanja.

- Težak je bio deo koji se odnosio ona tursku vladavinu na ovim prostorima - rekao nam je Nikita R. iz OŠ "Drinka Pavlović".

O završnom ispitu oglasio se i ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković koji je istakao da je i treći dan mal emature protekao u skladu sa procedurama i bez ikakvih problema, čime je uspešno okončan završni ispit za ovu školsku godinu.

- Uprkos vanrednim okolnostima uspeli smo da zajedno obezbedimo regularan rad obrazovnih ustanova i završetak školske godine, a zahvaljujući timskom radu, koordinaciji i visokom stepenu odgovornosti svih u procesu uspešno je realizovan i završni ispit - rekao je ministar.

Preliminarni rezultati u petak do 8 sati

Preliminarni rezultati sva tri testa biće objavljeni i oglašeni sutra 27. juna, do 8.00 sati ujutru. Nakon toga su 27. i 28. prvostepeni i drugostepeni prigovori, 30. juna su konačni rezultati. Liste želja pišu se 1. i 2. jula, 5. jula je ono što svi najviše čekaju, a to je mesto raspodele, odnosno u koje škole su osmaci raspoređeni na osnovu rezultata sa završnog ispita i školovanja.

Upis u srednje škole je 7. i 8. jula neposredno u školi koju dete upisuje ili putem portala Moja srednja škola.

Da podsetimo, iz škole osmaci mogu da imaju najviše 60 poena i to ako su u šestom, sedmom i osmom razredu imali sve zaključene petice. Na završnim ispitu đak može da osvoji maksimalno 40 bodova i to ako je uradio sva tri testa bez greške. U tih 40 bodova "ulazi" maksimalnih 14 iz srpskog jezika, isto toliko iz matematike i maksimalnih 12 iz trećeg testa. Međutim, da bi došli do konačne "računice" postiji formula, pa se bodovi koje je učenik ostvario za upis u srednju školu izračunavaju tako što se broj poena (tačnih odgovora) postignut na testu iz srpskog jezika i matematike množi koeficijentom 0,7, a rezultat postignut na testu iz izbornog predmeta množi sa koeficijentom 0,6.