ŽALBE RODITELJA PRED USTAVNIM SUDOM: Završen i praznični raspust

Pred Ustavni sud Srbije stigle su prve žalbe koje su podneli roditelji zbog povrede Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje i pohađanje nastave u osnovnim školama.

Prazne učionice / Foto S. Mišljenović

Pa iako se mnogi nadaju da bi to moglo doprineti da se nastava normalizuje već od danas, iz škola nema takvih najava. Nakon što se juče završio mini-praznični raspust, a đaci od početka polugodišta izgubili 20 radnih dana zbog blokada škola, i danas će biti kao i prethodnih dana - većina škola koje časove drže skraćeno još ranije je obavestila roditelje da će tako biti do kraja februara, a one koje su u potpunoj obustavi rada nisu najavile da će nešto menjati.

A da će podnošenje žalbi doprineti normalizaciji nastave, nada se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će od utorka skoro sve škole raditi.

Plata za februar - po učinku Govoreći o platama za februar u prosveti, Ana Brnabić je rekla da su predsednik Vlade Miloš Vučević i predsednik Aleksandar Vučić bili potpuno jasni da će se februarska plata isplaćivati praktično po učinku, da će oni koji su radili puno radno vreme dobiti punu platu, oni koji su radili polovično za onoliko koliko su radili, dok oni koji nisu radili neće dobiti platu. Naglasila je da to nisu represivne ni kaznene, već zakonske mere

- Krenule su ustavne žalbe pa ćemo sad videti ko će sve to da plaća, jer su roditelji počeli da tuže, pošto ništa nije bilo zakonito u obustavi rada - naveo je Vučić. - Videćemo ko će to da plaća, država neće. Nastavnici i škole, neka plate roditeljima, kada budu izgubili na sudu. A izgubiće, jer ništa nije bilo zakonito u obustavi rada. I oni znaju da to rade protivzakonito. Sve je kriminalni akt. Mi smo sad gledali kako da to konvalidiramo, kako da im nekako pomognemo u svemu, šta da učinimo. Ne postoji varijanta. Postoji zakonski štrajk od 30 minuta. Nema obustave rada. Nije predviđeno. Ne postoji zakon.

A predsednica Skupštine Ana Brnabić navela je da su prve žalbe predate u petak, a da će ih početkom marta biti još.

- Mnogo ljudi poziva kol-centar Narodne skupštine da traži broj telefona za besplatnu pomoć koju nudi Centar za društvenu stabilnost, tako da imam te informacije - rekla je ona. - Sve je više onih koji žele da žive u zemlji u kojoj Ustavom zagarantovana prava upravo to znače - da su garantovana i da niko nema prava da uskrati nekom drugom bilo koje pravo, što se trenutno dešava u nekim našim školama i na fakultetima.

Ona očekuje da se u narednim danima i nedeljama dramatično promeni situacija i na fakultetima i upozorava da se bližimo roku kada je apsolutno nemoguća nadoknada ispita i nastave.

- Sve više je studenata koji samo žele da studiraju - kaže ona. - Prošle sedmice je privatni Fakultet za medije i komunikaciju, koji pripada Univerzitetu Singidunum, a čiji studenti blokiraju zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu, objavio 3. mart kao krajnji rok da se odblokira fakultet i započne nastava i da nakon toga nije moguće nadoknaditi nastavu i da gube godinu. Pošto su akreditovani, to je manje-više datum za sve fakultete u Srbiji.

A profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov očekuje da narednih dana dođe do institucionalnog dijaloga između Univerziteta i Ministarstva prosvete, Ministarstva finansija i cele Vlade Srbije, s obzirom na to da je prošireni rektorski kolegijum pre nekoliko dana izašao sa zaključkom koji u jednom delu obaveštava širu javnost da je jedna grupa radila na nacrtu Zakona o univerzitetu, koji će biti prosleđen nadležnima, pre svega Ministarstvu prosvete.

Petrov je istakao da, iako je pre nekoliko dana formalno odbijen predlog na dijalog kada je predsednik Aleksandar Vučić bio taj koji je na dijalog pozvao, sada se drugim putem ipak ide ka tom dijalogu što je, smatra on, izuzetno važno.

- Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo finansija moraju promptno da reaguju i da vide da li je ta ponuda sa Univerziteta nešto što se u svemu može prihvatiti - kaže Petrov.

Ovaj profesor nije mogao da kaže kada će i kako biti nadoknađena nastava, ali je apelovao na sve fakultete da izađu sa odgovarajućim informacijama u vezi sa nadoknadom nastave.

- Ne verujem da se može govoriti o programu i planu kako je to bilo najavljivano pre nekoliko nedelja, jer da je takvih planova bilo oni bi do sada bili objavljeni - ističe on. - Kada je reč o mom Pravnom fakultetu, verovatno bismo imali sednicu naučno-nastavnog veća na kojoj bismo raspravljali o tom pitanju i usvojili takav plan. Verujem da će u narednom razumnom roku odnosno u martu, doći do potpunog smirivanja tenzija.