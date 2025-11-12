Kultura

IMAO JE RAK: Preminuo poznati glumac

Novosti online

12. 11. 2025. u 19:06

GLUMAC Ivan Firsov je preminuo od raka 10. novembra.

ИМАО ЈЕ РАК: Преминуо познати глумац

Foto: Pixabay

- Imao je rak - rekla je  njegova prijateljica Julija za aif.ru.

Umetnik je bio poznat po ulogama u ruskim TV serijama.

Datum i mesto sahrane glumca još uvek nisu poznati.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! Orlovi gledaju i ne mogu da se čudom načude

SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude