MONSTRUM SA NOVOG BEOGRADA VIĐEN NA OVOJ LOKACIJI: Policija dobila prijavu od građana - Odmah odjurili na adresu

POTRAGA za razbojnikom koji je juče brutalno izbo baku (67) pred njenim unukom na Novom Beogradu dobila je nove informacije.

Foto: Printskrin

Prema najnovijim informacijama sa terena, begunac je lociran prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru, gde je navodno pokušao da pronađe utočište u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici.

Nakon što je cela prestonica podignuta na noge zbog krvavog pira u Bloku 37, građani su preuzeli ključnu ulogu u lociranju osumnjičenog.

Viđen na Zvezdari, pa lociran na Vračaru

Potera je sinoć dobila na intenzitetu nakon što je stiglo nekoliko prijava građana koji tvrde da su prepoznali muškarca sa snimaka:

Više svedoka prijavilo je sinoć oko 21 sat muškarca koji odgovara opisu (sivi duks, crni prsluk) kako se ubrzano kreće kroz sporedne ulice na Zvezdari. Policijske patrole su odmah upućene na ovaj teren, ali je napadač uspeo da izmakne.

Foto: Printskrin

Dva sata kasnije, usledio je novi šok. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je isti muškarac ušao u kuću u Šumatovačkoj ulici na Vračaru.

Opsadno stanje u Šumatovačkoj

U ovom delu Vračara trenutno vlada opsadno stanje. Na licu mesta je primetan veliki broj pripadnika policije i Interventne jedinice 92 koji proveravaju svaku informaciju. Veruje se da je napadač sateran u ćošak i da je hapšenje samo pitanje trenutka.

- Komšije su uznemirene, policija je blokirala deo ulice. Rečeno nam je da ostanemo u kućama dok se pretres ne završi - kaže jedan od stanara Šumatovačke za naš portal.

Podsetimo, potraga traje od trenutka kada je ovaj muškarac u hodniku zgrade na Novom Beogradu više puta nožem ubo S. Ć. u vrat i glavu, pokušavajući da joj otme torbu. Sve se odigralo naočigled njenog malog unuka, koji je samo pukom srećom ostao nepovređen. Baka se trenutno oporavlja u Urgentnom centru i njeno stanje je stabilno.

- Budući da je napadač pokazao izuzetnu brutalnost i da je verovatno i dalje naoružan, apelujemo na građane da mu ne prilaze ukoliko ga primete, već da odmah pozovu 192- apelovao je MUP.

(Telegraf)

