LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

28. 12. 2025. u 08:40

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Nedelja

12.30 Milan - Verona 1 (1,40)

15.00 Kremoneze - Napoli X2&0-4 (1,26)
18.00 Alžir - Burkina Faso 1X (1,20)

Ukupna kvota: 2,12

Milan je veliki favorit i trebao bi slaviti pred svojim navijačima.

Napoli igra tvrdo, na malo golova, oprezno dajemo predlog protive neugodnog Kremonezea.

Alžir je kvalitetniji od Burkine Faso koja je uz dosta sreće slavila u prvom kolu i ne verujemo da može savladati jednu od najboljih afričkih reprezentacija.

