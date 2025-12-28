LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
12.30 Milan - Verona 1 (1,40)
18.00 Alžir - Burkina Faso 1X (1,20)
Ukupna kvota: 2,12
Milan je veliki favorit i trebao bi slaviti pred svojim navijačima.
Napoli igra tvrdo, na malo golova, oprezno dajemo predlog protive neugodnog Kremonezea.
Alžir je kvalitetniji od Burkine Faso koja je uz dosta sreće slavila u prvom kolu i ne verujemo da može savladati jednu od najboljih afričkih reprezentacija.
