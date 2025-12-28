POZNATO ZAŠTO MONSTRUM JOŠ NIJE IDENTIFIKOVAN I PRONAĐEN: Oglasio se Dačić o napadaču sa Novog Beograda

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da još uvek nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.

- Nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet - rekao je Ivica Dačić.

Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u haustor zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je zbacio sa stepeništa i strgao torbu s ramena.

Ivica Dačić je za RTS rekao da se na tome radi.

- Nažalost, do ovog trenutka nismo dobili prave informacije o identitetu ovog lica. Pozivamo građane da nam pomognu. Ne bih da komentarišem, ali postoje neke stvari u našem sistemu bezbednosti koje ne koristimo za bezbednost građana, a to je sistem prepoznavanja lica. Oko toga ovde vlada veliki otpor, pod izgovorom da to može da se zloupotrebi... Dakle, ne postoji sistem prepoznavanja lica, pa policija ne može pomoću njega da utvrdi identitet. Osoba koja je povređena ne može da nam pomogne, jer ne poznaje čoveka. Pozivamo građane da nam pomognu da ga identifikujemo i uhapsimo - rekao je Dačić.

Kako ističe prioritet rada MUP-a je pronalazak lica koje je izvršilo krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Apel svim građanima

Dačić je pozvao građane da se jave MUP ukoliko vide i identifikuju osumnjičenog.

- Molimo građane da se jave, kako bismo mogli da identifikujemo lice i da ga što pre uhapsimo. Već drugi dan tragamo za identitetom osobe, nismo ga utvrdili - rekao je Dačić.

- Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi.

