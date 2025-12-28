POZNATO ZAŠTO MONSTRUM JOŠ NIJE IDENTIFIKOVAN I PRONAĐEN: Oglasio se Dačić o napadaču sa Novog Beograda
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da još uvek nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.
- Nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet - rekao je Ivica Dačić.
Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u haustor zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je zbacio sa stepeništa i strgao torbu s ramena.
Ivica Dačić je za RTS rekao da se na tome radi.
- Nažalost, do ovog trenutka nismo dobili prave informacije o identitetu ovog lica. Pozivamo građane da nam pomognu. Ne bih da komentarišem, ali postoje neke stvari u našem sistemu bezbednosti koje ne koristimo za bezbednost građana, a to je sistem prepoznavanja lica. Oko toga ovde vlada veliki otpor, pod izgovorom da to može da se zloupotrebi... Dakle, ne postoji sistem prepoznavanja lica, pa policija ne može pomoću njega da utvrdi identitet. Osoba koja je povređena ne može da nam pomogne, jer ne poznaje čoveka. Pozivamo građane da nam pomognu da ga identifikujemo i uhapsimo - rekao je Dačić.
Kako ističe prioritet rada MUP-a je pronalazak lica koje je izvršilo krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Apel svim građanima
Dačić je pozvao građane da se jave MUP ukoliko vide i identifikuju osumnjičenog.
- Molimo građane da se jave, kako bismo mogli da identifikujemo lice i da ga što pre uhapsimo. Već drugi dan tragamo za identitetom osobe, nismo ga utvrdili - rekao je Dačić.
- Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini
Preporučujemo
POLICIJA TRAGA ZA NAPADAČEM SA NOVOG BEOGRADA Izbo nožem ženu pred detetom: Ako ga vidite, odmah ga prijavite! (FOTO)
27. 12. 2025. u 16:30 >> 16:32
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)