PREMINUO VOJISLAV BUBIŠA SIMIĆ: Napustio nas jedan od najznačajnijih srpskih muzičara, kompozitora i dirigenata
DANAS nas je u 101. godini života, zauvek napustio jedan od najznačajnijih srpskih muzičara, kompozitora i dirigenata Vojislav Bubiša Simić.
Vojislav Bubiša Simić, kompozitor i dirigent, rođen je 1924. godine u Beogradu, gde jeaturirao u Drugoj muškoj gimnaziji i diplomirao na Muzičkoj akademiji (Fakultet muzičke umetnosti).
Posle rata je osnovao amaterski džez orkestar „Dinamo“, prvi big bend u Srbiji. Od 1953. do 1985. godine bio je dirigent Džez orkestra RTV Beograd, sa kojim je proputovao skoro celu Evropu i postigao velike uspehe, od kojih je najznačajnija prva nagrada na džez festivalu u Žuan le Penu (Francuska, 1960).
Dugi niz godina bio je stalni gost-dirigent u Pozorištu na Terazijama. Dirigovao je i horovima i simfonijskim orkestrima. Pisao je stručne članke o muzici, kao i muzičke kritike, ali i putopisne reportaže.
Napisao je mnogo kompozicija različitih žanrova. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije, kao i predsednik Udruženja džez muzičara. Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vencem i Ordena Zasluge za narod sa srebrnim zracima. Dobitnik je nagrade Zlatni beočug grada Beograda, nagrade za životno delo RTV Srbije, Nagrade za životno delo džez festivala „Nishwille“, kao i Oktobarske nagrade grada Beograda.
Objavio je knige: Susreti i sećanja (2005), Veselo putovanje (2007) i Sentimentalno putovanje (2011).
(RTS)
