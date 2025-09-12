GOGOLJ ZA NAŠ NACIONALNI PRAZNIK: Prvi put pozorišni ansambl sa KiM gostuje u Beču, na sceni Akcent teatra

NOVU sezonu u bečkom Akcent teatru otvoriće u nedelju, 14.septembra, Gogoljeva "Ženidba" (režija Milan Karadžić) u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici.

foto NP Priština/Gračanica

Biće to premijerno gostovanje našeg jedinog teatra sa KiM, a za ovaj nastup odabrali su jedan od najpopularnijih naslova sa svog repertoara, rađenu po tekstu čuvenog ruskog komediografa sa uvek aktuelnom temom: pokušaju ženidbe, kao društvene obaveze kojim se ispunjavaju tuđa očekivanja...

foto Privatna arhiva Borislav Kapetanović

- Radujem se da Narodno pozorište Priština, sa trenutnim sedištem u Gračanici, prvi put gostuje u Austriji. S njima smo kontakt uspostavili još pre korone, ali smo tek sada uspeli da realizujemo gostovanje - kaže Borislav Kapetanović, predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču, koja organizuje njihov dolazak i u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije. - Predstava će se odigrati u okviru obeležavanja nacionalnog praznika Dan zastave i srpskog jedinstva.

U Beču živi oko sto osamdeset hiljada ljudi srpskog porekla, (sa austrijskim ili drugim državljanstvom) dok ih u celoj Austriji ima više od 300.000.

- Najveći broj naših sunarodnika je u glavnom gradu, a među njima je verovatno dve do tri hiljade sa Kosova i Metohije. Za predstavu je veliko interesovanje, tim pre što nam dolaze u goste prvi put. Inače, Zajednica srpskih klubova u Beču jedinstvena je u dijaspori po tome što redovno, evo već dvadeset pet godina, organizuje pozorišne događaje za naše ljude. Ovo je 141. predstava koju organizujemo, što je impozantan broj. Ponosni smo na te aktivnosti, kao i na činjenicu da godinama imamo dobro odnegovanu pozorišnu publiku. Već narednog meseca, u Akcent teatar dolazi nam Zvezdara teatar sa duodramom "To kad uvati ne pušta", u izvođenju Nele Mihailović i Mime Karadžića.

foto Vikipedija Akcent teatar

Kako kaže naš sagovornik, za ovih četvrt veka ne postoji ni jedno beogradsko pozorište koje nije gostovalo u Beču:

- Imamo izuzetno dobru saradnju sa Narodnim pozorištem u Beogradu, oni su nastupili sigurno dvadeset puta u poslednje dve decenije. Srećni smo što smo uspeli da organizujemo velike, ansambl predstave kako u saradnji sa Radničkom komorom Austrije i Gradom Bečom (njihovim odeljenjem za interkulturne aktivnosti), a u određenim situacijama bila je značajna i pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije. Kada je o saradnji reč, uz beogradske teatre, ostvarili smo odlične kontakte i sa pozorištima iz Novog Sada, Kikinde, Narodnim pozorištem Republike Srpske. Tako da gotovo nema nekog velikog glumačkog imena koje se nije pojavilo na ovdašnjoj sceni.

Pozorišna umetnost je, ističe Kapetanović, jedan od vidova očuvanja jezika i nacionalnog identiteta, a Zajednica se trudi, kad god je to moguće, da pred bečku publiku dovede domaćeg pisca i time još više približi naše stvaralaštvo sunarodnicima u dijaspori.

Autorski tim U PREDSTAVI "Ženidba" igraju Milan Vasić (kao Podkoljosin), Jelena Orlović (Agafja Tihonovna), Jasmina Stoiljković, Anika Grujić, Igor Damjanović, Milorad Kapor, Nebojša Đorđević, Bojan Stojčetović, Branko Babović i Tamara Tomanović. Uz režiju, Milan Karadžić potpisuje i scensko rešenje, kostimograf je Dragica Laušević, dok su za izbor muzike bili zaduženi Karadžić i Bojan Stojčetović.