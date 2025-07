STIŽE NOVAC U BAJINU BAŠTU: Konkursom „Gradovi u fokusu“ opredeljeno više od 30 miliona dinara za završnu fazu Doma ćirilice

OPŠTINA Bajina Bašta dobija u okviru programa „Gradovi u fokusu“ ove godine 33,3 miliona dinara za završnu fazu realizacije Doma ćirilice u objektu nekadašnje škole u Rači - prvog nacionalnog muzeja u Srbiji posvećenog ćirilici kao delu nematerijalne kulturne baštine.

Sredstva su opredeljena za realizaciju stalne postavke u Muzeju ćirilice a ugovor su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić.

„Kada na ovaj ugovor vredan 33.300.000 dinara dodamo iznos sredstava koja su obezbeđena u prethodne dve budžetske godine, 2023. i 2024. dolazimo do preko 70.000.000 dinara uloženih upravo u ovaj kapitalni projekt u srpskoj kulturi i srpskom kulturnom prostoru, u ovu staru seosku školu koja je bila predodređena da nestane sa lica zemlje i propadne kao mnoge druge seoske škole u Srbiji u kojima više nije bilo dece. Muzej ćirilice je nacionalna ustanova koju smo formalno-pravno osnovali na sednici Vlade Republike Srbije na Dan slovenske pismenosti, Dan Svetih Ćirila i Metodija 24. maja ove godine sa ciljem da bude ustanova zaštite kulturnog nasleđa, ali i da bude ustanova savremenog stvaralaštva. Mi ćemo ovde do kraja godine postaviti jednu ozbilju, modernu, savremenu muzejsku postavku koja će pratiti istoriju srpske ćirilice kroz vreme do današnjeg dana, a sama ustanova baviće se onim što jeste sadašnjost za našu ćirilicu i onim što treba da bude njena budućnost“, istakao je Selaković.

Ministar je dodao da će Muzej ćirilice u objektu nekadašnje škole u Rači biti težišna ustanova promocije i zaštite našeg nacionalnog pisma.

„Ćirilica nije samo sredstvo komunikacije. Ćirilica je za nas Srbe u apsolutnom smislu uporište nacionalnog i kulturnog identiteta. Ona je naša spona sa našim precima, ona je naša spona sa prošlim vremenima i sa svim onim što je u srpskoj kulturi stvarano u periodu dužem od jednog milenijuma. Ćirilica mora da bude i obeležje savremene i buduće srpske kulture. Ćirilica je ta referentna tačka u kojoj treba da vidimo da li živimo u novoj srpskoj kulturi ili živimo u postjugoslovenskoj kulturi i zato je ova ustanova izuzetno važna“, rekao je Selaković.

Ministar je najavio da će do kraja leta biti održana prva zajednička sednica dva saveta za srpski jezik – saveta iz Republike Srbije i Republike Srpske upravo u Rači „koja ostaje sedište ćiriličke pismenosti za čitav srpski kulturni i duhovni prostor“ a da će Muzej ćirilice biti otvoren i pre kraja ove godine.

„Apsolutno sam uveren da je ovo bio samo prvi, ali najteži korak koji treba da napravimo da jednom selu kao što je predivno selo Rača koje ima sjajnu i vrednu istoriju, obezbedimo i sjajnu i vrednu budućnost“, poručio je ministar Selaković.

Podsećajući da je program „Gradovi u fokusu“ započet 2016. godine, prve u kojoj je nakon ozbiljnih ekonomskih reformi u državnom budžetu zabeležen plus i kada je tadašnji predsednik Vlade Aleksandar Vučić podneo inicijativu da se izdvaja više novca za kulturu, Selaković je ukazao da je Bajina Bašta ove godine dobila najveći pojedinačni iznos sredstava kroz ovaj konkurs kojim je tokom 10 godina Ministarstvo kulture obezbedilo 2.382.000.000 dinara za renoviranje zapuštenih i devastiranih ustanova kulture a da je u Rači realizovan jedan potpuno nov projekat obnovom stare i napuštene škole.