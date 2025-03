SVEMIRSKE MAPE OD OBLUTAKA: Slike Dragana Stojkova na izložbi "Autobiografija u boji" Dragana Stojkova

NAŠ ugledni slikar Dragan Stojkov, izložbu kojom će se predstaviti u četvrtak, 6.marta, od 19 časova u Muzeju "Cepter", naslovio je "Autobiografija u boji". Ovu postavku činiće njegovi radovi nastali u poslednjih pet godina, od 2020. pa do ove godine.

Foto promo, Muzej Cepter

U katalogu koji je prati nalazi se i tekst čiji je autor akademik Dušan Kovačević, koji ističe da se u delima Dragana Stojkova publika susreće sa bojama i geometrijskim poljima često ukrašenim kamenim oblucima, nalik na svemirske mape rasutih nebeskih tela.

- Dragan Stojkov je danas jedan od najznačajnijih srpskih slikara - ističe akademik Kovačević. - Zahvaljujući životnom i kreativnom vitalitetu obuhvata izuzetno mesto u likovnom životu tokom druge polovine 20. veka pa do današnjih dana. Vredan i posvećen svom lepom poslu prošetao se kroz nekoliko slikarskih perioda i iskušenja u potrazi za porukom iz vremena koje je bojom ispisivao. I kao što je poznato sliku je skoro nemoguće prepričati ali ako bi baš želeli i pokušali Draganovo slikarstvo da opišemo onda bi to bilo savremeno poimanje sveta oslonjeno na lepote i zakone klasicizma.

Foto promo, Muzej Cepter Strategija VII

Kako dalje u tekstu primećuje jedan od naših najznačajnijih dramskih pisaca, koji će u četvrtak i otvoriti izložbu, u dugom, bogatom i vrednom radu, ovaj likovni stvaralac bavio se i klasičnim portretima. I potom, zaključuje:

- Dragan Stojkov je vredan čovek vrednih slika koje će ostati kao neprolazni trag i svedočanstvo jednog vremena i nas u tom kratkom treptaju. Draganova i naša autobiografija u boji.

Rođen 1951. godine u Somboru, Stojkov je diplomirao u Veneciji, u klasi profesora Karmelo Zotija na čuvenoj Akademiji lepih umetnosti (Accademia di belle arti). Njegova dela se nalaze u više javnih kolekcija u Srbiji, među kojima su Narodni muzej Srbije, Muzej Savremene umetnosti u Beogradu, Gradski muzej Sombor, Galerija Matice srpske u Novom Sadu... Ali, i u mnogobrojnim privatnim kolekcijama kod nas i u inostranstvu.

Od Kine do SAD Foto promo, Muzej Cepter SVOJU prvu samostalnu izložbu Stojkov je priredio 1971. godine u Novom Sadu. Od tada, tokom više od pola veka, imao je 180 samostalnih predstavljanja u zemlji i u svetu. I to od Kine, Australije, SAD, Rusije, Italije, Francuske... Učestvovao je i na više od 350 grupnih izložbi. Kao mlad stvaralac, tokom sedamdeseih godina prošlog veka, bavio se i dokumentarnim i kratkim filmom i učestvovao na nekoliko festivala na kojima je nagrađivan.

Tokom svog višedecenijskog delovanja višestruko je nagrađivan. Između ostalih, pripala mu je Zlatna diploma za slikarstvo na 5. izložbi jugoslovenskog portreta u Tuzli, nagrada Ministarstva kulture Srbije na bijenalu jugoslovenskog akvarela u Zrenjaninu, nagrada na Prvom bijenalu pejzaža u Novom Sadu, Vukova nagrada, priznanje "Kapetan Miša Anastasijević"...

Izložba u Muzeju Cepter (Knez Mihailova 42), biće otvorena za javnost do 23. marta, i to od utorka do petka, od 12 do 20 časova, i subotom i nedeljom od 10 do 20 časova.