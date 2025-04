POGLED ISKOSA: Mesečeva kći

DO 30. aprila u Galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca traje jedna nesvakidašnja izložba.

Ivana I. Kostić - Inspiracija u rano veče - Foto Privatna arhiva

Reč je o postavci dela u tehnici pretežno ugljena na većim formatima papira Ivane I. Kostić pod nazivom "U iščekivanju Meseca". Premda autorka u tekstu u katalogu ove izložbe svoju umetnost vrednuje kao vid realizma i apstrakcije (što je u suprotnosti), stvaralaštvo je otvoreno i okrenuto različitim tumačenjima i zato nije naučna dogma. Za ovaj pogled iskosa to što stvara ova mlada umetnica je vid neoromantizma i konačno je neko u mnoštvu obnavljanja raznih stilova u doba pozne postmoderne posegao za tom izuzetnom estetikom. Velike stilske formacije se očigledno nikada ne završavaju.

Povratak romantizmu nije u sadašnjoj poziciji nužno antimodernizam već veoma savremeno posvećenje prirodi u vreme prevlasti tehničkog uma. To je obraćanje izvornim snagama iracionalnosti, a one se kriju u šumi, drvetu, travki i oblaku.

Tako nastaju ova ostvarenja na ničijoj zemlji između crteža i slike, kao krajnje uzdignuće po formatu i formi moći crtanja. U pojavnom smislu ovaj rad obiluje kjaroskurom, dramom i napetošću, ali ne onom filmskom, veštačkom, već magičnom, otvorenom ka snagama prirode. Pablo Pikaso se za apstraktnu umetnost upitao: "U redu je, ali gde je drama?"

Priroda može najbolje postavljati krajnja, ontološka pitanja i izazvati jezu u susretu sa njenim dubinama. Na kraju puta, izlazu iz šume, kod Ivane I. Kostić je kao i kod Hijeronimusa Boša svetlost, otvara se koridor puta ka svetlosti, duša se izbavlja. Zato njena šuma nije cvetna i vilinska već mračna, gotska, iz sveta Albrehta Direra i Martina Šongauera, u njoj vreba opasnost i preti pogibelj. Kod Akira Kurosave se ona i pokreće, a i Ivanina je toliko živa da može obuhvatiti i ugušiti putnika ako ne nađe izlaz. To nije samo vanredna likovna pojavnost već i simbolika, borba dana i noći, ali i skaska o spokojstvu koje se posle iskušenja može naći u okrilju Velike majke. Zato je tu Mesec i estetika lunarnog i nokturalnog - ženska moć Meseca čini da u posmatraču klijaju neke druge biljke sna, intuicije i erosa. Neprohodne šume - to može mnogo toga da znači, a kod Bodlera su one pre svega šume simbola.

Danas je prirode sve manje u umetnosti kao što drevni crtež opada a Ivana se do te mere posvećuje prirodi da je dobitnica i Zelene povelje Stare planine. Postojali su u istoriji magije bračni parovi bliski Alisteru Kroliju koji su želeli da začnu Mesečevo dete, biće nastalo po svim pravilima okultne veštine i astrologije, ali ih je on upozorio da je to opasno. Istoričar religije Karl Kerenji je pisao o kćerima Sunca a Ivana I. Kostić sa svojim magičnim, neprohodnim, zaumnim pejzažima bi mogla da bude kći Meseca. Njeni crteži su veoma fino likovno tkanje, oni govore svojom začaranošću, koja ne bi bila moguća bez apsolutne posvećenosti umetnice liniji, senci i polutonu, u znaku virtuoziteta.