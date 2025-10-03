UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA TRGOVINU ORGANIMA NA KiM: Ruska policija i Interpol priveli muškarca proteranog iz Turske (VIDEO)
RUSKA policija je na aerodromu Vnukovo u Moskvi uhapsila stranog državljanina koga je Interpol tražio zbog trgovine ljudima radi vađenja organa, saopštila je predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.
-Na aerodromu Vnukovo službenici Interpola pri MUP-u Rusije i granične policije uhapsili su stranca koji je deportovan iz Turske, pojasnila je Volkova.
Ona je navela da se osumnjičeni tražio zbog optužbi za trgovinu ljudima u sastavu organizovane grupe, kao i zbog namernog nanošenja teških telesnih povreda.
Prema istrazi, u periodu od 2006. do 2008. godine on je bio deo transnacionalne grupe koja se bavila trgovinom ljudima radi vađenja vitalnih organa.
U okviru ove kriminalne šeme, on i saučesnici ubedili su više ruskih državljana da otputuju na Kosovo i za novac pristanu na operaciju vađenja bubrega. Nezakonite operacije izvođene su u privatnoj klinici u Prištini, pri čemu su donori zadobili teške telesne povrede, navela je Volk.
Istražni organi pokrenuli su krivični postupak po članovima 111 i 127.1 Krivičnog zakonika. Na osnovu naloga Generalnog tužilaštva i materijala koje je dostavio MUP Rusije, organizovana je međunarodna potraga za osumnjičenim.
