PLANULA U SEKUNDI: Molotovljev koktel bačen na prodavnicu zdrave hrane na Voždovcu!
NEPOZNATA osoba podmetnula je požar u prodavnici zdrave hrane na Voždovcu, ubacivši u objekat molotovljev koktel.
Požar je brzo lokalizovan, a istragu je preuzelo tužilaštvo.
Noćas je, u beogradskoj opštini Voždovac, došlo do teškog incidenta kada je neidentifikovani počinilac izvršio paljenje prodavnice zdrave hrane.
Kako saznajemo, osoba je razbila staklo na objektu i potom ubacila molotovljev koktel. Prodavnica je u roku od nekoliko sekundi bila u plamenu.
Požar je mogao da se proširi na okolne objekte, ali je brzom i efikasnom reakcijom vatrogasnih ekipa sprečena veća katastrofa i zaštita imovine građana.
Istraga u rukama Drugog osnovnog tužilaštva.
Na lice mesta odmah su izašle policijske i vatrogasne ekipe. Nakon što je vatra potpuno ugašena, obavljen je uviđaj.
Utvrđeno je da se radi o krivičnom delu podmetanja požara, a istragu o celom slučaju preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo radi na prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca ovog napada čiji motivi za sada ostaju nepoznati.
Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, ali je unutar objekta pričinjena značajna materijalna šteta.
(Telegraf.rs)
