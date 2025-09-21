Zločin

PRONAĐENO TELO NA OBALI DRINE: Užas kod Bogatića

В.Н.

21. 09. 2025. u 20:09

NA Drini, u Badovincima kod Bogatića, popodne je pronađeno telo u fazi raspadanja.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО НА ОБАЛИ ДРИНЕ: Ужас код Богатића

Foto: Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, još uvek nije utvrđeno da li je utopljenik muškog ili ženskog pola.

- Telo je reka Drina izbacila na obalu u potesu Kurtovića ada, između Badovinaca i Prnjavora. Policija je obavila uviđaj, a po nalogu tužioca telo je transportovano u Šabac radi obdukcije kojom bi trebalo da se utvrdi identitet i uzrok smrti - naveo je izvor Informera.

(Informer)

