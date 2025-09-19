Zločin

PREMINULA DEVOJKA KOJOJ JE OTAC PUCAO U GLAVU U BEČU: Nenad prvo ubio ženu, pa pucao u ćerku koja se tek porodila

В. Н.

19. 09. 2025. u 11:45

K. M. (24) koju je u utorak oko 20 sati hicima iz pištolja u glavu ranio otac Nenad Mitrović (44) preminula je u bolnici u Beču!

ПРЕМИНУЛА ДЕВОЈКА КОЈОЈ ЈЕ ОТАЦ ПУЦАО У ГЛАВУ У БЕЧУ: Ненад прво убио жену, па пуцао у ћерку која се тек породила

Foto: Heute.at

Kako prenosi portal Hojte, lekari su se dva dana borili za život teško ranjene mlade žene, ali je ona u četvrtak uveče izgubila bitku za život.

Podsetimo, Nenad Mitrović, rodom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, u utorak je u stanu u Beču ubio svoju suprugu Zlaticu (44), dok je ćerku K. M. i njenog muža teško ranio. Potom je izašao iz stana i na ulici pucao u austrijske specijalce koji su došli po pozivu.

- Policajci su uzvratili vatru, ali je ubica uspeo da sedne u svoj "mercedes" i odveze se nekoliko ulica dalje. Tu je pronađen mrtav u automobilu sa ranom od metka na glavi. Obdukcijom će biti utvrđeno da li je izvršio samoubistvo ili je nastradao od policijskog metka - rekli su izvori.

Da tragedija bude još veća, zločinu u stanu u Beču prisustvala su i deca. Radi se o drugoj ćerki (15) Nenada i Zlatice, kao i njihovo dvoje unučića.

- Mališani su deca ubijene K. M. Jedno od njih nema više od pet godina, a drugo je novorođenče - podseća izvor.

BONUS VIDEO: JECAJI ODJEKUJU KUĆOM: Hraniteljka ubijenog Andrije (17) neutešna, doziva dečaka

(Kurir)

