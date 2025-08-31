UMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom
JEDAN od dvojice mladića (23), koji su teško povređeni u napadu nožem noćas na Vračaru, preminuo je u Urgentnom centru.
Kako se saznaje, dvojica napadača su noževima izbola mladiće ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru.
Do napada je došlo oko 2.30 sati, nakon čega su mladići sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar.
Nažalost, jedan od njih je podlegao povredama.
Pokrenuta je akcija Vihor 3, koja je jutros prekinuta.
U toku je potraga za napadačima.
(Kurir)
