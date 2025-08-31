Zločin

UMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom

В.Н.

31. 08. 2025. u 08:16

JEDAN od dvojice mladića (23), koji su teško povređeni u napadu nožem noćas na Vračaru, preminuo je u Urgentnom centru.

УМРО ЈЕДАН ОД МЛАДИЋА ИЗБОДЕНИХ НОЖЕМ НА ВРАЧАРУ: Подлегао повредама у Ургентном

Foto: pixabay

Kako se saznaje, dvojica napadača su noževima izbola mladiće ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru.

Do napada je došlo oko 2.30 sati, nakon čega su mladići sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar.

Nažalost, jedan od njih je podlegao povredama. 

Pokrenuta je akcija Vihor 3, koja je jutros prekinuta.

U toku je potraga za napadačima.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?