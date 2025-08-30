STRAVIČNO MUČENJE DEVOJČICE (15) U NOVOM BEOGRADU! Gasili joj cigarete po telu, sekli joj kosu...

JEZIVO zlostavljanje dogodilo se sinoć u Novom Beogradu, kada su četiri dečaka mučila devojčicu (15), gaseći joj cigarete po telu!

Foto: I. Marinković

Kako saznaje Telegraf.rs, 15-godišnja devojčica čije podatke Telegraf.rs neće objavljivati radi zaštite podataka, s obzirom na to da je u pitanju maloletno lice, sinoć je izašla u park sa tri drugarice kako bi se družile sa četiri dečaka.

Nije poznato kako je situacija eskalirala, ali devojčica je ubrzo postala žrtva jezivog mučenja od strane vršnjaka. Četiri dečaka su je maltretirala tako što su joj makazama sekli kosu, a potom joj gasili cigarete po celom telu i markerom na licu i telu crtali nacističke simbole - kukaste krstove.

Nakon što su završili sa maltretiranjem žrtve, ostavili su je samu u parku, a pronašao ju je slučajni prolaznik. On je, prema prvim informacijama, devojčici platio taksi do kuće. Kada su roditelji videli u kakvom je stanju devojčica koja je, posle sveg maltretiranja, bila izuzetno loše, pozvali su Hitnu pomić i oko četiri sata ujutru je primljena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Kada su lekari videli jezive povrede, odmah su alarmirali policiju.

Policija radi na utvrđivanju identiteta osoba koje su mučile devojčicu, a zasad nije poznato da li su u maltretiranju učestvovale i druge devojčice, sa kojima je povređena devojčica izašla napolje, ili su u pitanju bili samo dečaci.

(Telegraf.rs)