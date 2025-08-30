STRAVIČNO MUČENJE DEVOJČICE (15) U NOVOM BEOGRADU! Gasili joj cigarete po telu, sekli joj kosu...
JEZIVO zlostavljanje dogodilo se sinoć u Novom Beogradu, kada su četiri dečaka mučila devojčicu (15), gaseći joj cigarete po telu!
Kako saznaje Telegraf.rs, 15-godišnja devojčica čije podatke Telegraf.rs neće objavljivati radi zaštite podataka, s obzirom na to da je u pitanju maloletno lice, sinoć je izašla u park sa tri drugarice kako bi se družile sa četiri dečaka.
Nije poznato kako je situacija eskalirala, ali devojčica je ubrzo postala žrtva jezivog mučenja od strane vršnjaka. Četiri dečaka su je maltretirala tako što su joj makazama sekli kosu, a potom joj gasili cigarete po celom telu i markerom na licu i telu crtali nacističke simbole - kukaste krstove.
Nakon što su završili sa maltretiranjem žrtve, ostavili su je samu u parku, a pronašao ju je slučajni prolaznik. On je, prema prvim informacijama, devojčici platio taksi do kuće. Kada su roditelji videli u kakvom je stanju devojčica koja je, posle sveg maltretiranja, bila izuzetno loše, pozvali su Hitnu pomić i oko četiri sata ujutru je primljena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Kada su lekari videli jezive povrede, odmah su alarmirali policiju.
Policija radi na utvrđivanju identiteta osoba koje su mučile devojčicu, a zasad nije poznato da li su u maltretiranju učestvovale i druge devojčice, sa kojima je povređena devojčica izašla napolje, ili su u pitanju bili samo dečaci.
Preporučujemo
SKANDAL: Hrvatski sportista uhapšen zbog kilograma i po kokaina
29. 08. 2025. u 21:05
VELIKA AKCIJA POLICIJE U OBRENOVCU: U raciji uhapšeno 13 ilegalaca
26. 08. 2025. u 19:05
DOLIJALA! Policija privela ženu koja je "operisala" po Domu zdravlja i kafani
25. 08. 2025. u 20:57
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)