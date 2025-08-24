DIVLJAO PO AUTOBUSU PA POKUŠAO DA POLICAJCU OTME PIŠTOLJ: Uhapšen muškarac na Novom Beogradu
PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog I.S. (45) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo - Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je 21.avgusta, kod “Beogradske arene”, napao službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti.
Kako se sumnja, on je prethodno ušao u autobus broj 17 u kojem je uznemiravao putnike u autobusu, pljuvao i pušio cigaretu, nakon čega su dva policijska službenika - oštećeni K.Ž. i M.J. po prijavi vozača autobusa pristupili utvrđivanju identiteta okrivljenog koji je odbio da im preda lični dokument, već je počeo da ih vređa i pljuje.
"Oštećenom M.J. zadao udarac desnom rukom u predelu ramena i pokušao da izvuče službeno oružje iz futrole koja se nalazila na njegovom opasaču, u kojoj nameri su oštećeni sprečili okrivljenog i stavili mu na ruke sredstvo za vezivanje, tokom koje intervencije je oštećena K.Ž., usled opiranja i odgurivanja od strane okrivljenog, zadobila laku telesnu povredu leve šake", saopšteno je.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da će se braniti ćutanjem, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podneo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.
(Blic)
