POLICIJA TRAGA ZA NAPADAČEM IZ SKADARLIJE: Nož "sevnuo" zbog devojke ?
U URGENTNOM centru u Beogradu od teških povreda oporavlja se S.B. (25), koji je izboden nožem ispred jednog ugostiteljskog objekta u Skadarliji.
Njega je nožem izbo u subotu uveče, za sada nepoznati napadač, a još dvojica mladića F.S. (20) i njegov vršnjak S.J. , su lakše povređena.
S.B. je uboden u stomak i butinu, ali su lekari uspeli da mu stabilizuju stanje. Prema nezvaničnim saznanjima, do sukoba, u kom je teško ranjen mladić, došlo je zbog devojke. Druga dvojica povrđenih bila su u društvu napadnutog mladića.
Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, ali i hapšenju napadača.
