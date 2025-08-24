POLICIJA TRAGA ZA NAPADAČEM IZ SKADARLIJE: Nož "sevnuo" zbog devojke ?

U URGENTNOM centru u Beogradu od teških povreda oporavlja se S.B. (25), koji je izboden nožem ispred jednog ugostiteljskog objekta u Skadarliji.

Foto: I. Marinković

Njega je nožem izbo u subotu uveče, za sada nepoznati napadač, a još dvojica mladića F.S. (20) i njegov vršnjak S.J. , su lakše povređena.

S.B. je uboden u stomak i butinu, ali su lekari uspeli da mu stabilizuju stanje. Prema nezvaničnim saznanjima, do sukoba, u kom je teško ranjen mladić, došlo je zbog devojke. Druga dvojica povrđenih bila su u društvu napadnutog mladića.

Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, ali i hapšenju napadača.