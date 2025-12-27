OVO JE ALEKSANDAR KOJI JE UBIO RODITELJE PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Skočio sa sedmog sprata u Kruševcu (FOTO)
ALEKSANDAR V. (36) jutros je skokom sa sedmog sprata zgrade u Kruševcu izvršio samoubistvo, a prethodno je nožem izbo roditelje u porodičnom stanu višespratnice.
- Aleksandar je oduvek bio divan mladić, svi smo u šoku da je bio spreman da uradi nešto ovako i potom presudi i sebi. Njegov otac je lekar u penziji i majka je divna žena. Aleksandar je završio studije i odmah počeo da radi, bio je baš posvećen i poslu i porodici, čak se nedavno i verio - kažu komšije za Kurir i dodaju:
- Činilo se da žive mirnim i skladnim životom, radovali su se svadbi nakon što je Aleksandar verio devojku. Tada je prešao da živi kod nje, a povremeno je obilazio roditelje, šta se tu zapravo dogodilo da dovede do ovakvog krvoprolića, veliko je pitanje - dodaje naša sagovornica i ističe da ga je baš nedavno srela kod ulaza u zgradu kada su kratko popričali:
- Srela sam ga pre petnaestak dana, normalno smo popričali kao i uvek...
Podsetimo, stanari jedne zgrade u Kruševcu jutros su zatekli horor prizor ispred zgrade, kada su zatekli telo na pločniku ispred višespratnice i slučaj odmah prijavili policiji! Međutim, po dolasku na lice mesta i ulaskom u stan gde je mlađi muškarac (36) koji je izvršio samoubistvo, živeo, policija je zatekla još veći užas!
