UHAPŠEN BLOKADER: Osumnjičen za napad na policajce tokom protesta u Pančevu 13. avgusta
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili su A.T. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je danas iz MUP-a.
On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine tokom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu.
Takođe, sumnja se da je A.T. gurao policijske službenike pokušavajući da im uzme štit.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.
Tanjug
