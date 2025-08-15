Zločin

U TOKU HAKERSKI NAPAD NA SAJT MUP-A: Hitno se oglasili

В.Н.

15. 08. 2025. u 17:01

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obavestilo je javnost da je toku hakerski napad na sajt MUP-a koji u kontinuitetu traje od danas, od 12.45 sati sa IP adrese iz Holandije.

MUP

"Sigurnosni uređaji Ministarstva blokiraju saobraćaj sa maliciozne IP adrese i za sada sajt funkcioniše bez prekida u radu", naveli su u saopštenju. 

