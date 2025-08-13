TELA DVOJICE SRBA I MAKEDONCA NAĐENA U CRNIM DŽAKOVIMA: Mučeni, a potom likividirani?

DVOJICA Srba i Makedonac ubijeni su u obračunu narko-katela u Južnoj Americi.

Foto: Printscreen/Youtube/GDF Catania e SCICO

Tela dvojice Srba i Makedonac ubijenih u Južnoj Americi, kako prenose mediji, pronađena su u crnim plastičnim vrećama. Prema nezvaničnim informacijama, oni su mučeni, a potom likividirani u Boliviji.

- Tela su poslata na obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Žrtve još uvek nisu zvanično identifikovane. Na osnovu prvih tragova, sumnja se da su prvo brutalno mučeni, potom ubijeni, a onda spakovani u crne plastične džakove - navode izvori iz istrage, piše Kurir.

Podsetimo, kako su "Novosti" saznale, Miljan Đ. zvani Hitri iz Niša, predvodnik međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se bavila dsitribucijom velikih količina kokaina iz Južne Amerike na teritoriji pojedinih zemalja Zapadne Evrope, likvidiran je pre dva dana najverovatnije na teritoriji Bolivije.

Naime, kako saznajemo, na teritoriji Južne Amerike došlo do sukoba između kriminalnih grupa oko primata u poslovima sa narkoticima, a tom prilikom je Miljan Đ. ubijen.

Takođe, ubijen je i Dejančo L. državljanin Severne Makedonije.

Treći ubijeni muškarac, takođe rodom iz Niša, se na teritoriji Južne Amerike kretao sa lažnim identifikcaionim podacima.

Podsetimo, ranije danas u medijima su se pojavile netačne informacije da su u obračunu ubijena trojica Srba. Međutim, kako smo saznali, u pitanju su zapravo dvojica muškaraca srpske nacionalnosti i jedan Makedonac.

Uskoro opširnije