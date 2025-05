I POSLE 11 MESECI SLUČAJ NESTALOG FRAMACEUTA - MISTERIJA: Porodica odbacuje mogućnost smaoubistva, veruje da je reč o nečemu mnogo ozbiljnije

NIŠKI farmaceut Milan Đorđević nestao je pre 11 meseci na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Gotovo godinu dana kasnije, slučaj nije rešen. Njegova porodica i dalje odbacuje mogućnost samoubistva i veruje da je reč o nečemu mnogo ozbiljnijem.

Foto: J. Cosin

- Moj sin nije nestao na planini, neko ga je odveo odatle - tvrdi njegova majka Marica za "Telegraf". - Bio je čovek od dva metra, težak skoro 100 kilograma. Ne može tek tako da nestane.

Poslednji trag vodi do parkinga na Bojaninim vodama. Njegov službeni automobil zatečen je tamo, a na točkovima je ostao trag crvene zemlje - iste one koja se nalazi na stazi koja vodi do obližnje osmatračnice.

- Sigurno je stigao pre 12 sati, imao je vremena da ode do osmatračnice i vrati se. Tu se nešto dogodilo. Psi tragači nisu hteli da se pomere dalje od parkinga - kaže Marica.

Roditelji sumnjaju da je Milan tog dana imao zakazan sastanak. Čudi ih što je u radno vreme krenuo na planinu u poslovnoj garderobi - košulji, pantalonama i salonskim cipelama. Na snimku nadzorne kamere iz sela kroz koje je prošao vidi se da vozi opušteno, s rukom preko otvorenog prozora - bez znaka straha.

Telefon je vraćen porodici tek nakon pet nedelja. Kada su ga otključali, primetili su da su pojedini dani potpuno prazni - bez poziva i poruka.

- Svaki drugi dan bio je bez ikakvih podataka. Neverovatno je da su ti sadržaji izbrisani, a da niko ne zna kako - kaže njegov brat.

Zbunjuje ih i detalj u vezi sa satom. Nisu ga pronašli ni forenzičari, iako su pronađeni oba telefona, laptop, tablet i novčanik. Sat je kasnije pronašla koleginica iz firme - i to kada je u Beogradu, po prebacivanju automobila, pokušala da pronađe saobraćajnu dozvolu.

Porodica kategorički odbacuje mogućnost da je Milan sebi oduzeo život.

- Nije bio takav čovek - tvrde i Marica i Siniša. - Prvih 24 dana smo svakodnevno tražili po planini, a zatim odlazili povremeno - po 10 ili 15 dana. Nisu svi delovi planine pregledani. Mi smo nastavili tamo gde policija nije mogla da prođe. I nikada, nijednom, nismo videli grabljivicu - a one bi se pojavile da ima tela.

Crkva ih je obavestila da Milan nije ni u jednom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj niti na Hilandaru. Poslednji put se javio supruzi tog 10. juna oko podneva - rekao je da ostaje na poslu, da neće stići po ćerku iz vrtića, ali da dolazi po sina za rođendan. Više se nije javljao.

Od tada traje potraga. I misterija.