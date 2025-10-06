SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu

U DNEVNOJ sobi smo zatekli Radoslavku Brzaković kako leži ispod stola na leđima. Pre nas je došla policijska patrola i Hitna pomoć, koja je pomerala telo, konstatovala smrt i otišla. Kolege su nam rekle da je zatečena ležeći na stomaku sa vratom na prečagi stolice, koja je bila oborena na pod. Videli smo modricu na vratu, što nam je bilo sumnjivo i telo je poslato na obdukciju.

FOTO: N. Skenderija

Ovo je svedočeći u Višem sudu u Beogradu na suđenju Ivanu Karadžiću okrivljenom za teško ubistvo iz koristoljublja komšinice Radoslavke Brzaković (81) na Novom Beogradu u noći između 23. i 24. aprila 2023. godine, danas ispričao Marko Martinov, forenzički tehičar u policijskoj stanici Novi Beograd. Obdukcijom je utvrđeno da je starica zadavljena rukama, a počinilac je očigledno želeo da sve izgleda kao nesrećan slučaj, pa je telo stavio u položaj da deluje da je baka Rada pala i vratom udarila u prečagu stolice. Karadžuć je optužen da je zločin počinio, jer je Radoslavka dva mala stana, koja je imala, testamentom ostavila njegovoj deci, jer su godinama bili bliski, a onda se predomislila.

- Posumanjali smo na nasilnu smrt i ja sam uzeo podnokatni sadržaj, fotografisao lice mesta i zapečatio stan da može da se uradi naknadni, detaljniji uviđaj. Sa vrata žene nismo uzimali trag, nije u praksi da se to radi, a nismo imali ni opremu za uzimanje otisaka - rekao je Martinov odgovarajući na pitanja branioca, kojeg je interesovalo zašto nisu uzeli tragove i DNK sa vrata starice ako su sumnjali na nasilnu smrt.

Martinov je rekao da je fotografisao ulazna vrata, hodnik i dnevnu sobu. Na pitanje branioca da li je ulazio u druge prostorije, rekao je da ne može da odgovori, jer se ne seća. Na konkretno pitanje da li, kada sumnjaju na nasilnu smrt, ulaze i u druge prostorije u stanu da provere da li tamo ima nekih tragova, ovaj forenzičar je odgovorio "ne, da ne kontaminiramo".

Inače, uviđaj u stanu Radoslavke Brzaković rađen je tri puta, a posle prvog dana slučaj je, kako je rekao Martinov, preuzelo Deseto odelenje za krvne delikte gradske policije. On je kazao da je prvog dana, kada je došao, u stanu bio i Ivan Karadžić, koji je prijavio smrt starice i da su mu rekli da izađe ispred dok rade uviđaj. Koliko se sećao prozor u dnevnoj sobi Radoslavkinog stana u prizemlju je bio zatvoren.

Drugi svedok Larisa Vuković Maksimović, koja radi u apoteci u koju je kako je rekla Rada svaki dan dolazila, kazala je da je Rada o Karadžićima pričala sve najlepše, a posebno o njihovoj deci.

- Ona je svaki dan išla na groblje sinu i u povratku svraćala u apoteku, to joj je bio neki ritual. Bila je bliska sa mojom koleginicom, jer su njen sin i koleginicin muž zajedno igrali fudbal i obojica su preminula u par meseci, pa je to njih dve još povezalo. Pričala je da ćerka Karadžića svako veče dođe da je poljubi, pre nego što ode u grad i da iz apoteke žuri da njihovoj deci da da jedu. Nije nam nikada pominjala imovinske odnose - kazala je svedokinja.

Ona je ispričala da je sa koleginicom svratila do baka Rade neka četiri dan pre njene smrti, jer je bila bolesna.

- Tada su kod nje bili poštar Rama, koji joj je donosio penziju i neka žena Suada, koju nisam znala, niti je Rada nju nama ranije pominjala. Ušli smo samo do vrata dnevne sobe i rekli da smo došli da vidimo kako je i da li joj šta treba. Nismo sedele. Posle nekoliko dana komšinica nam je u apoteku javila telefonom da je Rada preminula - kazala je svedokinja.