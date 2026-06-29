Nesreće

MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nesreća na Pančevačkom mostu

Танјуг

29. 06. 2026. u 07:37

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MUŠKARAC star 24 godine zadobio je teške povrede kada je automobilom udario u banderu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

МЛАДИЋ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН: Саобраћајна несрећа на Панчевачком мосту

Foto: I. Marinković

Nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, u 20.50 časova.

Još dve osobe lakše su povređene u dva udesa.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 124 intervencije, a od njih su 31 bile na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani bolesnici.

BONUS VIDEO: Hapšenje silovatelja iz Niša

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