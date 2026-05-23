ŠKOLSKI DRUGOVI STRADALI KOD BOGATIĆA: Tinejdžeri (19) se odvezli u smrt

ALEKSANDAR Nešović Baja pogođen je sa osam hitaca, ali se, za sada, sumnja da su neki meci ispaljeni naknadno i na drugom mestu. Ovo su prvi, nezvanični rezultati obdukcije, kojom je utvrđeno i da telo nađeno juče u buretu zakopanom u ataru sela Jarkovci, kod Inđije, pripada nestalom Nešoviću.