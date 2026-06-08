Nesreće

STRAŠNA TRAGEDIJA KOD KRUŠEVCA: Dva dečaka se utopila u Velikoj Moravi

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08. 06. 2026. u 12:18

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Dva dečaka (15) nastradala su juče oko 17 sati u Stalaću kod Kruševca.

СТРАШНА ТРАГЕДИЈА КОД КРУШЕВЦА: Два дечака се утопила у Великој Морави

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Dečaci su se, kako se saznaje, utopili u Velikoj Moravi.

Prema nezvaničnim saznanjima, dečaci su pecali ispod Starog železničkog mosta kada ih je, kako se sumnja, povukao vir.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policije. Policijska istraga je u toku i ona bi trebalo da utvrdi sve tačne okolnosti i uzroke ove velike tragedije koja je zavila u crno čitav kruševački kraj.

(Blic/Telegraf)

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