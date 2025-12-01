Nesreće

SUDAR TRAMVAJA I AUTOMOBILA U BEOGRADU: Ima povređena jedna osoba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 12. 2025. u 11:02

U BULEVARU kralja Aleksandra jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada su se sudarili tramvaj i putnički automobil, a vozač je prevezen u Urgentni centar.

Z. grumić

Sudar se dogodio oko 9 časova kod Elektrotehničkog fakulteta.

Vozač je bio u svesnom stanju, ali nije mogao da izađe iz automobila, a nekoliko građana pokušalo je da mu pomogne i da otvore vrata.

Pozvani su policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Hitna pomoć je prevezla vozača (64) u Urgentni centar, a on ima lakše povrede, potvrđeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Tramvajski saobraćaj je obustavljen, dok se ostala vozila usporeno kreću u tom delu Bulevara.

