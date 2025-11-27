U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka

ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".

Foto: Novosti/Društvene mreže

Iako se mislio da je iz uništenog automobila "Audi SQ" u kome su se nalazila tela Ane i Aleksandra poslat "panik poziv", "Novosti" nezvanično saznaju da on nije bio u funkciji, već da je preko aplikacije "Crash Detection" sa telefona nesrećne devojke poslat poziv hitnim službama.

Službenica hitne pomoći se javila na poziv, međutim odgovora sa druge strane nije bilo.

To znači da su, po svemu sudeći, Ana i njen saputnik Aleksandar, smrtno stradali odmah nakon silovitog udara auta u betonsku potporu pokraj magistrale.

Foto: V. Ilić

Osim poziva koji je automatski upućen hitnoj pomoći, veruje se da je sa telefona poslata i lokacija hitnim službama.

Zbog toga je policija, zajedno sa ekipom vatrogasaca, u utorak pretraživala reku Moravu i obe strane jezera Međuvršje kod Čačka u potrazi za nestalom Anom Radović.

Foto: Novosti

Mučne scene sa mesta nesreće

Automobil koji je sa prednje strane potpuno smrskan izvučen je juče dizalicom i sajlama, pri čemu je prvo izvučeno telo devojke koja je bila na suvozačevom mestu. Nakon toga, izvučeno je i telo vozača.

Od prizora kojem je prisustvovao, jednom vatrogascu je pozlilo.

Kako su "Novosti" već pisale, na mesto nesreće juče su se okupili prijatelji i rodbina koji su identifikovali tela, nakon čega su ona preneta u kapelu čačanske bolnice gde će biti urađena obdukcija, kako su Novosti već pisale.

Očekuje se da će obdukciju raditi obducent iz Beograda, koji će potom nalaz predati tužiocu.

Da podsetimo, Ana se vodila kao nestala, a potraga je trajala od 23. novembra. Ona je iz Zlatibora krenula automobilom sa njenim prijateljem, za Beograd na fakultet. Potraga je trajala tri dana, ali završena je tragično.

Dva tela pronađena su u sredu u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sleteo sa puta. Kako je kasnije potvrđeno iz porodice, u pitanju su tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja Aleksandra M. (37) koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem".