VATROGASCU POZLILO OD PRIZORA KOJI JE ZATEKAO: Mučne scene na mestu pogibije Ane Radović i njenog prijatelja

JUTROS je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri lociran automobil marke "audi" u kome su pronađena dva tela, a jedno do njih je telo Ane Radović za kojom se tragalo od 23. novembra.

Pored Ane Radović, "smrtonosni audio" odneo je život i vozača, njenog prijatelja Aleksandra Masaluškića, kako su "Novosti" već prenele, a vozilom pogrebne opreme oba tela prebačena su u hladnjaču privatne kapele u Čačku.

Automobil koji je sa prednje strane potpuno smrskan izvučen je dizalicom i sajlama, pri čemu je prvo izvučeno telo devojke koja je bila na suvozačevom mestu. Nakon toga, izvučeno je i telo vozača.

Od prizora kojem je prisustvovao, jednom vatrogascu je pozlilo.

Utvrđivanje identiteta tela obavili su rođaci poginulih, a na mestu nesreće bio je veliki broj ljudi, prijatelja i rođaka nastradalih.

Velika verovatnoća je da se automobil prevrnuo na putu, a potom preko zaštitne ograde upao u betonski propust.

Tužilac je naložio obdukciju.

Podsetimo, Ana Radović bila je živa nakon nesreće kod Ovčar banje, a sa njenog telefona upućena su dva "panik poziva".

Prema najnovijim informacijama, policiji je 23. novembra stiglo obaveštenje od Hitne pomoći da je upućen "panik poziv" iz vozila, nakon čega je policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć.

Policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović.

Podsetimo, nestanak Ane Radović roditelji su prijavili u ponedeljak, a od juče su policiji i vatrogasci-spasioci pretraživali jezero Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Nažalost, jutros je prekoputa jezera, u uskom, betonskom propustu pronađen prevrnut "audi" sa dva tela unutra.