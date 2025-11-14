SRUŠIO SE AVION KOD SUBOTICE: Na licu mesta policija, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitna pomoć

PRE oko sat vremena u blizini aerodroma Bikovo pala je sportska letelica tipa Pajper.

U avionu su bila dva člana posade – jedan je na mestu stradao, dok je drugi zadobio povrede i hitno je prebačen u bolnicu, pišu Subotičke.

Za sada nije poznat uzrok pada letelice, a na licu mesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitna pomoć. Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

(Subotičke)

