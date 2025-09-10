TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA: Auto sleteo s puta, dvoje povređenih
Policijskoj upravi u Surdulici, jutros oko 6:40, prijavljeno je da je došlo do saobraćajne nezgode na putu drugog reda, kod sela Zagužanje, došlo je do sletanja putničkog vozila sa kolovoza iz, za sada, nepoznatih razloga.
Tom prilikom, putnik u automobilu je zadobio teške povrede zbog čega je hospitalizovan u UKC Niš, dok je vozač lakše povređen i pružena mu je pomoć u Surdulici. Obojica su iz Vladičinog Hana.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)