TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA: Auto sleteo s puta, dvoje povređenih

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

10. 09. 2025. u 15:13

Policijskoj upravi u Surdulici, jutros oko 6:40, prijavljeno je da je došlo do saobraćajne nezgode na putu drugog reda, kod sela Zagužanje, došlo je do sletanja putničkog vozila sa kolovoza iz, za sada, nepoznatih razloga.

Z. Grumić

Tom prilikom, putnik  u automobilu je zadobio teške povrede zbog čega je hospitalizovan u UKC Niš, dok je vozač lakše povređen i pružena mu je pomoć u Surdulici.  Obojica su iz Vladičinog Hana.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.

