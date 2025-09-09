TEŠKA NESREĆA KOD ŠIMANOVACA: Vozilo sletelo sa puta - Poginuo vozač kamiona

NA PUTU iz Šimanovaca ka Pećincima jutros oko 3.30 sati u saobraćajnoj nesreći nastradao je vozač kamiona.

Z. grumić

Teretno vozilo je sletelo sa puta, udario u ogradu i prevrnuo se, a vozač je poginuo na licu mesta, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, policija i vatrogasci.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

NOVOSTI I NEWSMAX BALKANS: Monaški kuvar | Recepti vere i tišine