SUDAR DVA VOZILA NA ULAZU U JAKOVO: Pet osoba prevezeno na VMA
NA ulazu u naselje Jakovo došlo je do sudara dva motorna vozila, a pet osoba prevezeno je na VMA.
Još jedna osoba je zatražila hitnu lekarsku pomoć na mestu nesreće.
Do sudara je došlo oko 17.20 sati u Ulici vožda Karađorđa.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj u Ulici vožda Karađorđa je obustavljen.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
