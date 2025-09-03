Nesreće

SUDAR DVA VOZILA NA ULAZU U JAKOVO: Pet osoba prevezeno na VMA

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 18:55

NA ulazu u naselje Jakovo došlo je do sudara dva motorna vozila, a pet osoba prevezeno je na VMA.

Z. Grumić

Još jedna osoba je zatražila hitnu lekarsku pomoć na mestu nesreće.

Do sudara je došlo oko 17.20 sati u Ulici vožda Karađorđa.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u Ulici vožda Karađorđa je obustavljen.

(Tanjug)

