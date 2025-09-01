IMA POVREĐENIH: Dve saobraćajke u Nišu za samo pet minuta

ŠEST osoba povređeno je danas u dva teška udesa na području Niša koja su se desila u razmaku od pet minuta, saznaju mediji.

Tri osobe povređene su oko 15.10 časova u sudaru "škode" i "folksvagena" u Lazarevom selu. Oba vozača i jedan putnik prevezeni su u UKC Niš radi dijagnostike i lečenja.

Povređeni odmah zbrinuti

- Muškarac star 37 godina primljen je sa posekotinom na glavi i prelomom potkolenice. Nakon inicijalnog zbrinjavanja od strane lekara specijalista biće pušten na kućno lečenje. Muškarac star 45 godina, zadobio je prelom grudne kosti. Nakon inicijalnog zbrinjavanja primljen je u opservaciju Urgentnog centra.

Muškarac star 44 godine, zadobio je površinske povrede levog ramena, lakta, potkolenice. Nakon pregleda lekara pušten je kući-kažu za Blic u UKC Niš.

Drugi udes desio se u 15.15 časova u samom gradu, na Bulevaru 12. februar, gde je u sudaru sa automobilom povređen motociklista star 33 godine i dvojica dvadesetogodišnjaka.

- Motociklista 33 godine zadobio je površinske povrede ramena, potkolenice i kuka. Nakon zbrinjavanja od strane ortopeda pušten je kući. Muškarac star 20 godina sa površinskim povredama grudnog koša, nakon zbrinjavanja pušten je kući. Muškarac star 20 godine sa površinskim povredama grudnog koša i trbuha, nakon zbrinjavanja od strane takođe je pušten kući-kažu u UKC Niš.

